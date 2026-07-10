KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جەتىسۋ وبلىسىندا نوسەر جاۋىن كوپىردى شايىپ كەتتى

    استانا. KAZINFORM - تاۋلى پانفيلوۆ اۋدانىندا نوسەر جاۋىننان بۋرحان وزەنىنىڭ سۋ دەڭگەيى كۇرت كوتەرىلىپ كەتتى. سالدارىنان «جاركەنت-تالدى» ايماقتىق تاس جولىنداعى كوپىردىڭ ىرگەتاسىن سۋ شايىپ، كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ قويىلدى.

    ا
    Фото: видеодан алынған скрин

    جەتىسۋ وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، 9-شىلدە كۇنى ساعات 14:24 كەزىندەگى نوسەر جاۋىن مەن سەلدەن بۋرحان وزەنىندەگى سۋ دەڭگەيى سەكۋندىنا 0,7 دەن 15 تەكشە مەترگە دەيىن ارتىپ، شەكتى دەڭگەيگە جەتتى.

    بۇل «جاركەنت-تالدى» ايماقتىق تاس جولىنىڭ ءۇشىنشى شاقىرىمىنداعى كوپىر ىرگەتاسىنىڭ قيراۋىنا اكەپ سوقتى.

    قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جولدىڭ 0 شاقىرىمىنان 27 شاقىرىمىنا دەيىنگى بولىگىندەگى كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. اۋليەاعاش اۋىلى ارقىلى بالاما جول قۇرىلدى.

    - 10-شىلدە كۇنى تاڭەرتەڭ سۋ دەڭگەيى تومەندەگەننەن كەيىن ماماندار جوندەۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن باستادى. ساعات 12:00 دەگى جاعداي بويىنشا «جاركەنت-تالدى» ايماقتىق تاس جولى بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن تولىقتاي اشىق، - دەپ حابارلادى وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى.

    بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا اقساي وزەنىنىڭ تاسۋىنان سۋ جەلىسى زاقىمدانعان بولاتىن.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور