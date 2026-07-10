جەتىسۋ وبلىسىندا نوسەر جاۋىن كوپىردى شايىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - تاۋلى پانفيلوۆ اۋدانىندا نوسەر جاۋىننان بۋرحان وزەنىنىڭ سۋ دەڭگەيى كۇرت كوتەرىلىپ كەتتى. سالدارىنان «جاركەنت-تالدى» ايماقتىق تاس جولىنداعى كوپىردىڭ ىرگەتاسىن سۋ شايىپ، كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ قويىلدى.
جەتىسۋ وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، 9-شىلدە كۇنى ساعات 14:24 كەزىندەگى نوسەر جاۋىن مەن سەلدەن بۋرحان وزەنىندەگى سۋ دەڭگەيى سەكۋندىنا 0,7 دەن 15 تەكشە مەترگە دەيىن ارتىپ، شەكتى دەڭگەيگە جەتتى.
بۇل «جاركەنت-تالدى» ايماقتىق تاس جولىنىڭ ءۇشىنشى شاقىرىمىنداعى كوپىر ىرگەتاسىنىڭ قيراۋىنا اكەپ سوقتى.
قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جولدىڭ 0 شاقىرىمىنان 27 شاقىرىمىنا دەيىنگى بولىگىندەگى كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. اۋليەاعاش اۋىلى ارقىلى بالاما جول قۇرىلدى.
- 10-شىلدە كۇنى تاڭەرتەڭ سۋ دەڭگەيى تومەندەگەننەن كەيىن ماماندار جوندەۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن باستادى. ساعات 12:00 دەگى جاعداي بويىنشا «جاركەنت-تالدى» ايماقتىق تاس جولى بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن تولىقتاي اشىق، - دەپ حابارلادى وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى.
بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا اقساي وزەنىنىڭ تاسۋىنان سۋ جەلىسى زاقىمدانعان بولاتىن.