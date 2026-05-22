جەتىسۋ وبلىسىندا قۇربان ايتقا ارنالعان 17 ارنايى ورىن بەلگىلەندى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسىندا قۇربان ايت مەرەكەسى قارساڭىندا قۇرباندىق شالۋعا ارنالعان 17 ارنايى الاڭ انىقتالدى.
ارنايى ورىندار 27-29-مامىر ارالىعىندا وبلىستىڭ بارلىق اۋدان-قالالارىندا جۇمىس ىستەيدى.
مال سويۋ جانە ساتۋ ورىندارى سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق، ۆەتەرينارلىق جانە ءدىني تالاپتارعا ساي ۇيىمداستىرىلعان.
ەڭ كوپ الاڭ سارقان جانە اقسۋ اۋداندارىندا دايىندالعان، ءارقايسىندا ءتورت ورىننان بار. پانفيلوۆ اۋدانىندا ەكى نۇكتە جۇمىس ىستەسە، قالعان اۋدان-قالالاردا ءبىر-بىردەن الاڭ بەلگىلەنگەن.
تالدىقورعان قالاسىنداعى «يمان» ورتالىق مەشىتىنىڭ نايب-يمامى تاباراك حاميتتىڭ ايتۋىنشا، قۇربان ايتتىڭ رۋحاني ءمانى تەك قۇربان شالۋمەن شەكتەلمەيدى.
- قۇربان ايت - مەيىرىم، قايىرىمدىلىق پەن جاناشىرلىق مەرەكەسى. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - از قامتىلعان وتباسىلارعا قولداۋ كورسەتۋ، قيىن جاعدايعا تاپ بولعان ادامدارعا كومەكتەسۋ، قوعامداعى بىرلىك پەن ءوزارا قۇرمەتتى نىعايتۋ، - دەدى ول.
يمامنىڭ سوزىنشە، قۇربان شالۋ ءار مۇسىلمانعا مىندەتتى ەمەس.
- قۇربان شالۋ شامامەن 85 گرام التىننىڭ نەمەسە 595 گرام كۇمىستىڭ قۇنىنا تەڭ داۋلەتى بار ادامدارعا پارىز ەتىلەدى. ەگەر ادامنىڭ مۇنداي مۇمكىندىگى بولماسا، بۇل كۇنا سانالمايدى. يسلام ادامعا شامادان تىس مىندەت جۇكتەمەيدى، - دەپ ءتۇسىندىردى تاباراك حاميت.
قۇرباندىققا قوي، ەشكى، سيىر جانە تۇيە شالۋعا بولادى. سونىمەن قاتار مالدىڭ دەنى ساۋ، كۇتىمى جاقسى ءارى قوڭدى بولۋى ءتيىس.
- اۋرۋ نەمەسە كەمىستىگى بار مال قۇرباندىققا جارامايدى. مۇمكىندىگىنشە جاقسى مال تاڭداۋ ۇسىنىلادى. سەبەبى قۇرباندىق - شۇكىرشىلىك پەن ىقىلاستىڭ بەلگىسى، - دەدى نايب-يمام.
سونداي-اق بۇگىندە ونلاين-قۇرباندىق قىزمەتى دە قولجەتىمدى بولىپ وتىر. ءدىني پلاتفورمالار ارقىلى قۇربان شالۋعا ءوتىنىم بەرۋگە بولادى.
- بارلىق ادام ارنايى ورىنعا كەلە المايدى. سوندىقتان ونلاين-قۇرباندىق - ىڭعايلى ءارى شاريعاتقا ساي مۇمكىندىك. ەڭ باستىسى، ءراسىمنىڭ اشىق ءارى ادال ءوتۋى، - دەدى سپيكەر.
مەرەكە كۇندەرى ارنايى الاڭداردا ۆەتەرينارلىق باقىلاۋ ۇيىمداستىرىلىپ، سانيتارلىق قاۋىپسىزدىك پەن قوعامدىق ءتارتىپ قامتاماسىز ەتىلەدى.
تالدىقورعاندا رەسمي قۇرباندىق شالۋ الاڭى 3-بولىمشە، ق. جالايىري داڭعىلى، 2 ب مەكەنجايىندا ورنالاسادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى كاسىپكەرلەردى قۇربان ايت قارساڭىندا مال باعاسىن كوتەرمەۋگە شاقىرعان بولاتىن.