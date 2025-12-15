ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:40, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جەتىسۋ جانە اباي وبلىستارىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدار جابىلدى

    استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى جەتىسۋ جانە اباي وبلىستارى اۋماعىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدىڭ ءبىرقاتار ۋچاسكەسىندە كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ قويىلدى.

    Көктайғаққа байланысты Павлодар-Астана автобанында жол қозғалысына шектеу қойылды
    فوتو: پاۆلودار وبلىسىنىڭ تۇرعىندارىنان

    15-جەلتوقسان كۇنى ساعات 10:00 دەن باستاپ جەتىسۋ وبلىسىندا «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 561-615-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە، ياعني ءۇشارال قالاسىنان اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسى توقتاتىلدى.

    وسى كۇنى، ساعات 10:00-دەن باستاپ ءدال وسى اۆتوجولدىڭ اباي وبلىسى اۋماعىنداعى 615-683-شاقىرىم ارالىعىندا دا (جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان تاسكەسكەن اۋىلىنا دەيىن) بارلىق كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    - الدىن الا مالىمەت بويىنشا، اتالعان جول ۋچاسكەلەرىن 15-جەلتوقسان كۇنى ساعات 20:00-دە قايتا اشۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەپ جازدى قازاۆتوجولدان.

    جول قىزمەتتەرى مەن ءتيىستى ورگاندار جۇرگىزۋشىلەرگە الىس ساپارعا شىقپاس بۇرىن اۋا رايى جاعدايىن جانە جول احۋالىن ناقتىلاپ الۋدى ەسكەرتەدى.

    اۆتور

    اسحات رايقۇل

    ايماق
