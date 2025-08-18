جەتىنشى قاباتتان قۇلاعان اقنار حاميتتىڭ ءىسى انتيكورعا ءوتتى
2024 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا الماتىداعى تۇرعىن ۇيلەردىڭ ءبىرىنىڭ 7-قاباتىنان قۇلاپ قازا تاپقان 22 جاستاعى اقنار حاميتتىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىس بويىنشا تەرگەۋ جالعاسۋدا، - دەپ حابارلايدى Janabastau.kz.
مارقۇمنىڭ ولىمىنە قاتىستى ادۆوكات ينگا يمانبايدىڭ ايتۋىنشا، ءىس سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ (انتيكور) تەرگەۋشىسىنە بەرىلگەن. ونىڭ ايتۋىنشا، انتيكور ۇ ق ك-گە قوسىلعاننان كەيىن تەرگەۋشىلەر قايتا اككرەديتاتسيادان ءوتۋى قاجەت بولعان.
«ءىس جابىلعان جوق. ماتەريالدار انتيكور تەرگەۋشىسىنە بەرىلدى. اككرەديتاتسيا پروتسەسى اياقتالعان سوڭ تەرگەۋ بەلسەندى تۇردە قايتا جالعاسادى»، - دەدى ادۆوكات.
سونداي-اق ادۆوكات قازاعا قاتىسى بار دەلىنگەن قىزداردىڭ قازىرگى جاعدايىنا توقتالدى.
«ولار الماتىدا. بۇعان دەيىن، ياعني ءىس ماعان وتكەنگە دەيىن قىتايعا ءجيى كەتىپ جۇرگەن. قازىر ولارعا ەلدەن شىعۋعا تىيىم سالىندى»، - دەيدى ول.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى دە ءىستىڭ انتيكورعا جولدانعانىن راستادى.