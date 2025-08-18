ق ز
    10:40, 18 - تامىز 2025 | GMT +5

    جەتىنشى قاباتتان قۇلاعان اقنار حاميتتىڭ ءىسى انتيكورعا ءوتتى

    2024 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا الماتىداعى تۇرعىن ۇيلەردىڭ ءبىرىنىڭ 7-قاباتىنان قۇلاپ قازا تاپقان 22 جاستاعى اقنار حاميتتىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىس بويىنشا تەرگەۋ جالعاسۋدا، - دەپ حابارلايدى Janabastau.kz.

    Алматы полициясы Ақнар өліміне байланысты тергеу жүргізіп жатыр
    فوتو: kursiv.media

    مارقۇمنىڭ ولىمىنە قاتىستى ادۆوكات ينگا يمانبايدىڭ ايتۋىنشا، ءىس سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگىنىڭ (انتيكور) تەرگەۋشىسىنە بەرىلگەن. ونىڭ ايتۋىنشا، انتيكور ۇ ق ك-گە قوسىلعاننان كەيىن تەرگەۋشىلەر قايتا اككرەديتاتسيادان ءوتۋى قاجەت بولعان.

    «ءىس جابىلعان جوق. ماتەريالدار انتيكور تەرگەۋشىسىنە بەرىلدى. اككرەديتاتسيا پروتسەسى اياقتالعان سوڭ تەرگەۋ بەلسەندى تۇردە قايتا جالعاسادى»، - دەدى ادۆوكات.

    سونداي-اق ادۆوكات قازاعا قاتىسى بار دەلىنگەن قىزداردىڭ قازىرگى جاعدايىنا توقتالدى.

    «ولار الماتىدا. بۇعان دەيىن، ياعني ءىس ماعان وتكەنگە دەيىن قىتايعا ءجيى كەتىپ جۇرگەن. قازىر ولارعا ەلدەن شىعۋعا تىيىم سالىندى»، - دەيدى ول.

    الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى دە ءىستىڭ انتيكورعا جولدانعانىن راستادى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
