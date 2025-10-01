ق ز
    13:52, 01 - قازان 2025 | GMT +5

    جەتى وبلىستىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسالدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ جەتى وڭىرىندە اۋا رايى كۇرت ناشارلايدى.

    Туман / Тұман
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    «قازاۆتوجولدىڭ» دەرەكتەرىنە سايكەس، 1-قازاندا اقمولا، الماتى، شىعىس قازاقستان، جامبىل جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىنىڭ، سونداي-اق اباي مەن جەتىسۋ وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە جاڭبىر ارالاس قار جانە قار جاۋادى دەپ بولجانۋدا.

    - سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز. 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك قوستانايدا قار جاۋۋىنا بايلانىستى پوليسيا قىزمەتى كۇشەيتىلگەن ەدى.

