13:52, 01 - قازان 2025 | GMT +5
جەتى وبلىستىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ جەتى وڭىرىندە اۋا رايى كۇرت ناشارلايدى.
«قازاۆتوجولدىڭ» دەرەكتەرىنە سايكەس، 1-قازاندا اقمولا، الماتى، شىعىس قازاقستان، جامبىل جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىنىڭ، سونداي-اق اباي مەن جەتىسۋ وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە جاڭبىر ارالاس قار جانە قار جاۋادى دەپ بولجانۋدا.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز. 1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك قوستانايدا قار جاۋۋىنا بايلانىستى پوليسيا قىزمەتى كۇشەيتىلگەن ەدى.