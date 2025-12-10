جەتى ميلليوننان استام ادامنىڭ دەرەگىن ۇرلاعان 17 جاستاعى وقۋشى ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - توكيو پوليتسياسى Kaikatsu Club ينتەرنەت-كافەلەر جەلىسىنە كيبەرشابۋىل جاسادى دەگەن كۇدىكپەن 17 جاستاعى وقۋشىنى ۇستادى. تەرگەۋ ماتەريالدارىنا سايكەس، ول ChatGPT كومەگىمەن وزىنە باعدارلاما جازدىرىپ، Kaikatsu Frontier كومپانياسىنىڭ سەرۆەرىنە رۇقساتسىز قول جەتكىزگەن، دەپ حابارلايدى japantimes.co.jp.
تەرگەۋ دەرەكتەرى بويىنشا، جاس ءوسپىرىم 18-20- قاڭتار ارالىعىندا جۇيەگە بىرنەشە رەت جالعان كوماندالار جىبەرىپ، شامامەن 7,25 ميلليون مۇشەنىڭ جەكە اقپاراتىن جۇكتەگەن. بۇل ارەكەت قوسىمشانىڭ جۇمىسىن ۋاقىتشا توقتاتىپ، كومپانيانىڭ قىزمەتىنە كەدەرگى كەلتىرگەن.
كومپانيا، Aoki Holdings قاڭتار ايىندا 7,29 ميلليون كليەنت دەرەگى ىقتيمال كومپرومەتاتسياعا ۇشىراعانىن حابارلاعان. دەگەنمەن پوليتسيا ازىرگە ۇرلانعان اقپاراتتىڭ قارا نارىقتا تارالعانىنا دالەل تاپقان جوق.
وقۋشىنىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىندا قابىلەتتى، ءتىپتى جارىستاردا جۇلدە العانى حابارلاندى. بۇعان دەيىن ول بوتەن ادامنىڭ بانك كارتاسىمەن Pokémon كارتالارىن ساتىپ العانى ءۇشىن قاراشادا ۇستالعان.
پوليتسيا جاسوسپىرىمگە «رۇقساتسىز كومپيۋتەرلىك قولجەتكىزۋ» جانە «بيزنەستىڭ جۇمىسىنا كەدەرگى كەلتىرۋ» باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىپ وتىر.