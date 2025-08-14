07:30, 14 - تامىز 2025 | GMT +5
جەتى ەل ترامپتى نوبەل سىيلىعىنا ۇسىنۋدى قولدادى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنا كانديداتۋراسىن قولداعان ەلدەردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
اق ءۇيدىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىنا سايكەس، ترامپتىڭ كانديداتۋراسىن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، كامبودجا پرەمەر-ءمينيسترى حۋن سەن، گابون پرەزيدەنتى بريس ولي نگۋەما، يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ، پاكىستان ۇكىمەتى جانە رۋاندا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى وليۆە ندۋحۋنگيرەحە قولدادى.
ايتا كەتەيىك، 2024-جىلعى نوبەل بەيبىتشىلىك سىيلىعى يادرولىق قارۋسىز الەمدى جاقتاعان جاپوندىق Nihon Hidankyo ۇيىمىنا بەرىلدى.