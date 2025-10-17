جەتى جاستاعى قىزدى زورلاپ، ولتىرگەن قىلمىسكەر ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى جىلىوي اۋدانى قۇلسارى قالاسىندا 7 جاسار قىزدى زورلاپ، ولتىرگەن قىلمىسكەر ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
ۇكىمدى اتىراۋ وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى زارەما حاميدۋللينا وقىدى.
35 جاستاعى جىلىوي اۋدانى تۇرعىنىڭ كىناسى تولىقتاي دالەلدەندى. ەندى ول جازاسىن ەرەكشە قاۋىپسىزدىك رەجيمىندەگى مەكەمەدە وتەيتىن بولادى.
قىلمىستىق ءىس كامەلەتكە تولماعانعا قاتىستى زورلاۋ (ق ك 120-بابى 4-بولىگى) جانە كامەلەتكە تولماعان بالانى قاساقانا ءولتىرۋ (ق ك 99-بابى 3-بولىگى) بويىنشا قارالدى.
سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما كىشكەنتاي قىزدىڭ دەنەسىنەن سوققى ىزدەرى مەن جىنىستىق زورلىق بەلگىلەرىن انىقتالعان.
ەسكە سالايىق، وقيعا 2025 -جىلدىڭ 5-ماۋسىمىندا اتىراۋ وبلىسىنىڭ قۇلسارى قالاسىندا بولدى. الدىمەن 7 جاستاعى قىزدىڭ جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى اقپارات تارادى.
قىز بالا قۇرساي وزەنىنىڭ جاعالاۋىندا سەرۋەندەپ ءجۇرىپ، ۇيىنە قايتىپ بارا جاتقاندا اداسىپ كەتىپ، جولدا سوتتالۋشى كەزىكتىرگەن.
ول الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە بولىپ، وعان ۇيىنە باراتىن جولدى كورسەتەتىنىن ايتىپ الداعان، وزىمەن بىرگە ءجۇرۋدى ۇسىنعان.
قىزدى جاڭىلىستىرىپ، ونى وزەن جاعاسىنا اپارىپ، دارمەنسىز كۇيىن پايدالانىپ، كۇش قولدانىپ، زورلاعان.
جاساعان قىلمىسىن جاسىرۋ ماقساتىندا ول بالانى ۇرىپ-سوعىپ، كەيىن وزەنگە باتىرىپ جىبەرگەن.
سوتتالۋشىنىڭ كىناسى كۋالاردىڭ ايعاقتارىمەن، وقيعا بولعان جەردى قاراۋ حاتتاماسىمەن، بەينەجازبالارمەن جانە ساراپتاما قورىتىندىلارىمەن تولىق دالەلدەندى.
ايتا كەتەيىك، اتىراۋدا بىرگە تۇراتىن ايەل مەن ەركەكتىڭ اراسىنداعى جانجال كىسى ولىمىمەن اياقتالدى.