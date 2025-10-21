«جەتى اپانى دا ءبىلۋ كەرەك»: ەندى ايەلدەردىڭ ەسىمى دە شەجىرەگە قوسىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ۋيكيپەديانىڭ قازاقستانداعى بەلسەندى اۆتورلارىنىڭ ءبىرى قايىر رىسپايەۆ قازاقتىڭ شەجىرە ءداستۇرىن زاماناۋي تۇرعىدان تولىقتىرۋدى ۇسىندى.
ول «جەتى اتامەن بىرگە جەتى اپانى دا ءبىلۋ كەرەك» دەپ، شەجىرەگە ايەلدەردىڭ دە اتىن ەنگىزۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
رىسپايەۆتىڭ پىكىرىنشە، شەجىرەگە تەك ەر ادامداردىڭ ەسىمىن جازۋ - ايەلدەردىڭ تاريحي جانە الەۋمەتتىك قۇقىعىن شەكتەۋ. سوندىقتان، گەندەرلىك تەپە-تەڭدىك ءۇشىن قىز بالالار مەن ولاردىڭ ۇرپاعىن دا ەنگىزۋ قاجەت.
شەجىرە - بۇل تاريح. ءار ادام ءوز اتىن سول تاريحتان تابا الۋى كەرەك. ءبىز ەرلەردىڭ ەسىمىن ساقتاپ، ايەلدەردى ەلەمەيمىز. ال قازىر زامان باسقا - تەڭدىك كەرەك. ايەلدەردى دە شەجىرەگە ەنگىزۋ قاجەت. ونىڭ ۇستىنە، ايەلدەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ەرلەرگە قاراعاندا 7-8 جىلعا ۇزاق، - دەيدى ول.
قازاقتىڭ ءداستۇرلى شەجىرەسىندە ادەتتە تەك ەر ادامداردىڭ اتى اتالادى. الايدا بۇگىندە كەي ساراپشىلار بۇل جازىلماعان ءداستۇردى زامان تالابىنا ساي قايتا قاراۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيدى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، «جەتى اتا» ۇعىمىمەن قاتار «جەتى اپا» تۇسىنىگىن ەنگىزۋ ايەلدىڭ ۇلت تاربيەسىندەگى ورنىن ايقىنداپ، گەندەرلىك تەڭدىكتى نىعايتادى.
دەگەنمەن شەجىرەشىلەردىڭ بارلىعى بۇل پىكىرمەن كەلىسە بەرمەيدى. بەلگىلى شەجىرەشى نۇرباتىر بولاتبەكوۆ مۇنداي قادامعا قارسى شىعىپ، ونىڭ قاۋىپتى سالدارى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
اتا-بابامىزدان كەلە جاتقان داستۇرگە قول سۇعۋعا بولمايدى. ەگەر ونى وزگەرتە باستاساق، قاننىڭ تازالىعى بۇزىلادى. ال قان تازالىعى - ۇلتتىڭ تازالىعى. قازاق حالقى ءوز تەگىن، جەتى اتاسىن بىلگەن حالىق بولعاندىقتان، ءتۇرلى تۇقىم قۋالايتىن اۋرۋلار از كەزدەسەدى، - دەيدى ول.
جاڭا باستاماعا قاتىستى قاراپايىم ازاماتتاردىڭ دا كوزقاراسى ەكىگە ءبولىندى. ءبىرى ايەلدەردىڭ دە اتى جازىلسىن دەسە، ەكىنشىسى بۇل داستۇرگە قايشى دەپ سانايدى.
ەگەر اۋلەتتە جالعىز قىز بولسا، ونىڭ شەجىرەدە بولۋى ورىندى سياقتى، - دەيدى ءبىر تۇرعىن.
مەن قىز بالالاردى شەجىرەگە قوسۋدىڭ قارسىلاسىمىن. سەبەبى ولار باسقا اۋلەتكە ۇزاتىلىپ، تەگىن وزگەرتەدى. بۇل كەيىن شاتاسۋعا اكەلەدى، - دەپ پىكىر ءبىلدىردى تاعى ءبىرى.
وسىلايشا، «جەتى اپانى دا ءبىلۋ كەرەك» دەگەن ۇسىنىس قوعامدا قىزۋ تالقىلانىپ، ءداستۇر مەن زاماناۋي كوزقاراستىڭ اراسىنداعى پىكىر قايشىلىعىن تاعى ءبىر مارتە كورسەتتى.