ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:40, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جۇتپا تۇزاقپەن بۇركىت ۇستاۋ

    ءتۇز بۇركىتىن قولعا ءتۇسىرۋدىڭ ءبىر ءادىسى - جۇتپا تۇزاق. بۇنى قۇسبەگىلەر «جەمتۇزاق» دەپ تە ايتادى.

    بۇرگىت ۇستاۋ
    Фото: egemen.kz

    جالپى، بۇركىت قوماعاي كەلەدى. سونى پايدالانىپ، جەم ىزدەيتىن جەرىنە جۇتپا تۇزاق قۇرىلادى.

    ول ءۇشىن ءۇش- ءتورت قۇلاش جىڭىشكە ءجىپتىڭ ءبىر باسىنا مىقتى شيراتىلعان تارامىس ءجىپ تاعىلىپ، وعان قوزىنىڭ توقپان جىلىگى نەمەسە تۇلكىنىڭ ورتان جىلىگى سياقتى كەسەكجەمدى قىزىل ەتىمەن كورىنەۋ جەرگە ءىلىپ قويادى.

    ىڭعايىنا قاراي قىزىل جەمدى تازا جەرگە تاستاۋعا دا بولادى. قىسقاسى، اش بۇركىتتى قىزىقتىرىپ «ەت دوپ» جاسايدى.

    مۇنى بيىكتە ۇشىپ ءجۇرىپ كورگەن اش بۇركىت ءبىر ۇشى شىجىم جىپكە بايلانعان قىزىلدى جۇتىپ جىبەرەدى. ءسويتىپ، بوتەگەسىنەن «بايلانادى» .

    تۇزاقتى تارتقان سايىن دالا تاعىسىنىڭ بوتەگەسى قاتتى قىسىپ، ەكى اياعىمەن باسى- كوزىن تىرمالاپ، قوس قاناتىن سابالاپ السىرەيدى.

    وسى ءساتتى كۇتىپ وتىرعان قۇسبەگى دەرەۋ كەلىپ شىجىمدى قيىپ جىبەرەدى دە، جەم جۇتقان بۇركىتتى شەكپەنگە وراپ الادى.

    بەكەن قايرات ۇلى

    egemen.kz

    قوعام
