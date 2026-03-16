جۇرگىزۋشىلەرگە ارنالعان telegram-بوت ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - جۇرگىزۋشىلەرگە قولايلى جاعداي جاساۋ ماقساتىندا ارنايى تەلەگرام-بوت ىسكە قوسىلدى. بۇل سەرۆيس جول پايدالانۋشىلارىنا جولدارداعى جاعدايدى ونلاين رەجيمدە باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«قازاۆتوجول» مەكەمەسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قىزمەتتى پايدالانۋ ءۇشىن سمارتفون مەن تەلەگرام قوسىمشاسى بولسا جەتكىلىكتى.
«قازاۆتوجول-بوت» ارقىلى جۇرگىزۋشىلەر رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىنداعى قوزعالىس جاعدايى تۋرالى جەدەل اقپارات الا الادى.
جولداعى جاعدايدى ونلاين باقىلاۋ ءۇشىن بار بولعانى «كامەرا ترانسلياتسياسى» باتىرماسىن باسىپ، وزىڭىزگە قاجەتتى جول ۋچاسكەسىن تاڭداساڭىز جەتكىلىكتى. وسىدان كەيىن بوت تاڭدالعان جەردەگى بەينەترانسلياتسيانى جىبەرىپ، جۇرگىزۋشىلەرگە جولداعى ناقتى جاعدايدى كورۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
بوتتا ونلاين ترانسلياتسيادان بولەك بىرنەشە قوسىمشا سەرۆيس تە ىسكە قوسىلعان. پايدالانۋشىلار وپەراتورمەن بايلانىس، تەڭگەرىمدى تەكسەرۋ، بالانستى تولىقتىرۋ، جول بويىنداعى جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرى جانە اۋا رايى تۋرالى اقپارات الا الادى.
- بۇل سيفرلىق قىزمەت جۇرگىزۋشىلەرگە ساپارىن ءتيىمدى جوسپارلاۋعا، ۋاقىتتى ۇنەمدەۋگە جانە جولداعى قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.