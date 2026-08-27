جۇرگىزۋشى كولىگىنىڭ كاپوتىنان 1,5 مەترلىك جىلان تاپقان
فرانسيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى كولومە قالاسىندا جۇرگىزۋشى كولىگىنىڭ كاپوتىنان ۇزىندىعى 1,5 مەتر بولاتىن بوا- كونستريكتوردى تاۋىپ الدى.
ەر ادام ءبىر اي بويى پايدالانىلماعان كولىگىنىڭ اككۋمۋلياتورىن اۋىستىرماق بولعان كەزدە جىلاندى بايقاپ قالعان، دەپ حابارلايدى Euronews.com.
وقيعا ورنىنا بەس ءورت ءسوندىرۋشى جىبەرىلدى. ولاردىڭ ەكەۋى جانۋارلارعا بايلانىستى توتەنشە جاعدايلارعا ماماندانعان ارنايى ءبولىمنىڭ قىزمەتكەرلەرى بولعان. قۇتقارۋشىلار جىلاندى قوزعالتقىش بولىگىنەن ابايلاپ شىعارىپ، ارنايى شىنى ىدىسقا ورنالاستىردى.
بوا كەيىن تۋلۋزاداعى ۇلتتىق ۆەتەريناريا مەكتەبىنە جەتكىزىلدى. قۇتقارۋ قىزمەتى جىلاننىڭ يەسىن انىقتاۋ ءۇشىن وقيعا تۋرالى اقپاراتتى الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاعانىمەن، ازىرگە ەشكىم حابارلاسپاعان.
ارادا ەكى كۇن وتكەندە وسى وڭىردەگى مونتەسكە- ۆولۆەستر ەلدى مەكەنىنەن تاعى ءبىر بوا تابىلدى. ۇزىندىعى شامامەن ءبىر مەتر بولاتىن جىلان تەرراريۋمنان قاشىپ كەتكەن. قۇتقارۋشىلار ونى ۇستاپ، يەسىنە قايتاردى.
بوا- كونستريكتورلار نەگىزىنەن ورتالىق جانە وڭتۇستىك امەريكادا مەكەندەيدى. ولار ۋلى ەمەس، الايدا تىستەپ جاراقاتتاۋى نەمەسە جەمتىگىن دەنەسىمەن قىسىپ قالۋى مۇمكىن. سوندىقتان مۇنداي جىلاندى كەزدەستىرگەن جاعدايدا وعان جاقىنداماي، قۇتقارۋ قىزمەتىنە حابارلاۋ كەرەك.
فرانتسيادا ەكزوتيكالىق جىلانداردى ساتىپ الۋ، اسىراۋ جانە كوبەيتۋ قاتاڭ ەرەجەلەرمەن رەتتەلەدى. قۇتقارۋشىلار مۇنداي جانۋارلاردى ۇستايتىن ادامداردى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىردى.