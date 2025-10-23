جۇرگىزۋشى كۋالىگىن العاش رەت راسىمدەۋ ءتارتىبى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - جۇرگىزۋشى كۋالىگىن العاش رەت الۋ قىزمەتى ەندى «س و ن» موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى قولجەتىمدى بولدى. بۇل تۋرالى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ەندى العاش رەت جۇرگىزۋشى كۋالىگىن العىسى كەلەتىن ازاماتتار ءوتىنىشتى مامانداندىرىلعان حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا بارماي-اق، تىكەلەي «س و ن» موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى بەرە الادى. جۇيە مەديتسينالىق انىقتاماسىنىڭ بار-جوعىن، اۆتومەكتەپتى اياقتاۋ تۋرالى كۋالىگىن جانە شەكتەۋلەردىڭ بولۋىن مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازاسى ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرەدى.
ءوتىنىش جىبەرىلگەننەن كەيىن ازامات وزىنە ىڭعايلى ۋاقىتتا تەوريالىق جانە پراكتيكالىق ەمتيحاندارعا جازىلا الادى. وسىلايشا، مەملەكەتتىك باج تولەمى ەمتيحانداردى ءساتتى تاپسىرعان سوڭ مامانداندىرىلعان ح ق و بولىمىندە تولەنەدى. بۇل ءتاسىل راسىمدەۋ پروتسەسىن وڭتايلاندىرىپ، ازاماتتار ءۇشىن اناعۇرلىم قولايلى جاعداي جاسايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پيلوتتىق جوبا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعى اياسىندا جۇزەگە اسىپ جاتىر. قۇجات جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن بەرۋ ءتارتىبىن جاڭارتىپ، تسيفرلىق تەحنولوگيالاردى كەڭىنەن ەنگىزۋگە باعىتتالعان.
قازىرگى ۋاقىتتا جاڭا قىزمەت ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قولجەتىمدى. پيلوتتىق جوبانىڭ مەرزىمى 2026 -جىلدىڭ 1-قىركۇيەگىنە دەيىن بەلگىلەنگەن. وسى كەزەڭدە قىزمەتتىڭ تيىمدىلىگى مەن قولايلىلىعى باعالانىپ، تالداۋ ناتيجەسىندە جاڭا ءتارتىپتى تۇراقتى تۇردە ەنگىزۋ ماسەلەسى قارالادى.
جاڭا راسىمدەۋ فورماتى جۇرگىزۋشى كۋالىگىن العاش رەت الاتىندار ءۇشىن بۇل پروتسەستى بۇرىنعىدان دا جەڭىل، ىڭعايلى جانە قولجەتىمدى ەتتى.
سونىمەن قاتار، «س و ن» موبيلدى قوسىمشاسى بولاشاق جۇرگىزۋشىلەرگە قوسىمشا مۇمكىندىكتەر ۇسىنادى: قولدانۋشىلار تەوريالىق جانە پراكتيكالىق ەمتيحاندارعا، سونداي-اق سىناق ەمتيحانىنا جازىلا الادى. بۇدان بولەك، قوسىمشادا كولىك ساتىپ الۋ-ساتۋ شارتىن راسىمدەۋ، اۆتوكولىك تاريحىن تەكسەرۋ جانە وزگە دە ەلەكتروندىق قىزمەتتەردى پايدالانۋ سياقتى پايدالى فۋنكتسيالار قامتىلعان.
ايتا كەتەلىك ورالدا جول ەرەجەسىن 25 رەت بۇزعان 21 جاستاعى جۇرگىزۋشى جالعان نومىرمەن جۇرگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.