جۇرگىزۋشى اپتاپ ىستىقتا جولعا شىعاردا نەنى ەسكەرۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگىندە اپتاپ ىستىق قايتا باستالدى. قازاۆتوجول كومپانياسىنىڭ ماماندارى 30+ گرادۋس جانە ودان جوعارى اۋا تەمپەراتۋراسى كولىك قوزعالىسى ءۇشىن قاۋىپ توندىرەتىنىن ەسكەرتىپ، جۇرگىزۋشىلەرگە جولعا شىعار الدىندا نازار اۋداراتىن ماڭىزدى كەڭەستەر ۇسىندى.
كولىكتەگى نەگىزگى قاۋىپتەر جانە الدىن الۋ جولدارى:
قوزعالتقىشتىڭ قىزىپ كەتۋى
سالقىنداتقىش سۇيىقتىقتىڭ جەتكىلىكسىزدىگى، رادياتوردىڭ لاستانۋى نەمەسە تەرموستاتتىڭ اقاۋى قوزعالتقىشتىڭ قىزىپ كەتۋىنە سەبەپ بولادى.
نە ىستەۋ كەرەك:
- انتيفريز دەڭگەيىن تەكسەرۋ
- رادياتور تازالىعىنا كوز جەتكىزۋ
- ۇزاق جولدان سوڭ قوزعالتقىشتى بىردەن سوندىرمەي، ءبىراز سۋىتۋ
كونديتسيونەردى شامادان تىس قولدانۋ
ۇزاق ۋاقىت توقتاۋسىز جۇمىس ىستەگەن سالقىنداتقىش جۇيە قوزعالتقىشقا سالماق تۇسىرەدى.
كەڭەس: كونديتسيونەردى ورتاشا قۋاتتا قولدانىڭىز جانە قاجەت بولعاندا ءوشىرىپ، جەلدەتۋدى قولدانىڭىز.
ءورت شىعۋ قاۋپى
كولىك ىشىندەگى جوعارى تەمپەراتۋرا سالونداعى كەيبىر زاتتاردىڭ جانۋىنا نەمەسە جارىلۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
كولىكتە قالدىرۋعا بولمايتىن زاتتار:
- اەروزول باللوندار
- power bank، زاريادتاعىشتار
- پلاستيكالىق بوتەلكەلەر
- كوزىلدىرىك، اينەك زاتتار
ەلەكتر جۇيەسى مەن سىمداردىڭ قىزىپ كەتۋى
ەسكىرگەن نەمەسە اقاۋلى سىمدار ىستىقتا جىلدام قىزىپ، قىسقا تۇيىقتالۋعا اكەلۋى مۇمكىن.
كەڭەس: كولىگىڭىزدەگى ەلەكتر سىمدارىنىڭ جاي-كۇيىن تەكسەرتىپ تۇرىڭىز.
كاتاليزاتوردىڭ شامادان تىس قىزۋى
تەحنيكالىق اقاۋ بولعان جاعدايدا كاتاليزاتوردان وت شىعۋى مۇمكىن.
كەڭەس: دىبىستى باسەڭدەتكىش جۇيەنى جوسپارلى تۇردە تەكسەرىپ وتىرىڭىز.
جۇرگىزۋشى دەنساۋلىعىنا تونەتىن قاۋىپ
ىستىق كەزدە زەيىن قويۋ قابىلەتى تومەندەيدى، بۇل - جول-كولىك وقيعاسىنا تىكەلەي قاۋىپ.
كەڭەس:
- ءار 1,5- 2 ساعات سايىن توقتاپ، دەمالىڭىز
- جولعا تاڭەرتەڭ نەمەسە كەشكە شىعىڭىز
- كولىكتە قوسىمشا اۋىز سۋ ۇستاڭىز
ءورت سوندىرگىشتىڭ بولماۋى
كەڭەس:
- ءورت سوندىرگىش قۇرال مىندەتتى تۇردە كولىكتە بولسىن
- ونى وڭاي الۋعا بولاتىن جەردە ساقتاڭىز
- ساپارعا شىعاردا اۋا رايى مەن كولىك جاي-كۇيىن تەكسەرىڭىز. جول قاۋىپسىزدىگى - ءوز قولىڭىزدا، - دەلىنگەن قازاۆتوجول تاراتقان كەڭەستە.