    09:40, 08 - تامىز 2025 | GMT +5

    جۇرگىزۋشى اپتاپ ىستىقتا جولعا شىعاردا نەنى ەسكەرۋ كەرەك

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگىندە اپتاپ ىستىق قايتا باستالدى. قازاۆتوجول كومپانياسىنىڭ ماماندارى 30+ گرادۋس جانە ودان جوعارى اۋا تەمپەراتۋراسى كولىك قوزعالىسى ءۇشىن قاۋىپ توندىرەتىنىن ەسكەرتىپ، جۇرگىزۋشىلەرگە جولعا شىعار الدىندا نازار اۋداراتىن ماڭىزدى كەڭەستەر ۇسىندى.

    жол
    فوتو: قازاۆتوجول

    كولىكتەگى نەگىزگى قاۋىپتەر جانە الدىن الۋ جولدارى:

    قوزعالتقىشتىڭ قىزىپ كەتۋى

    سالقىنداتقىش سۇيىقتىقتىڭ جەتكىلىكسىزدىگى، رادياتوردىڭ لاستانۋى نەمەسە تەرموستاتتىڭ اقاۋى قوزعالتقىشتىڭ قىزىپ كەتۋىنە سەبەپ بولادى.

    نە ىستەۋ كەرەك:

    - انتيفريز دەڭگەيىن تەكسەرۋ
    - رادياتور تازالىعىنا كوز جەتكىزۋ
    - ۇزاق جولدان سوڭ قوزعالتقىشتى بىردەن سوندىرمەي، ءبىراز سۋىتۋ

    كونديتسيونەردى شامادان تىس قولدانۋ

    ۇزاق ۋاقىت توقتاۋسىز جۇمىس ىستەگەن سالقىنداتقىش جۇيە قوزعالتقىشقا سالماق تۇسىرەدى.

    كەڭەس: كونديتسيونەردى ورتاشا قۋاتتا قولدانىڭىز جانە قاجەت بولعاندا ءوشىرىپ، جەلدەتۋدى قولدانىڭىز.

    ءورت شىعۋ قاۋپى

    كولىك ىشىندەگى جوعارى تەمپەراتۋرا سالونداعى كەيبىر زاتتاردىڭ جانۋىنا نەمەسە جارىلۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.

    كولىكتە قالدىرۋعا بولمايتىن زاتتار:

    - اەروزول باللوندار
    - power bank، زاريادتاعىشتار
    - پلاستيكالىق بوتەلكەلەر
    - كوزىلدىرىك، اينەك زاتتار

    ەلەكتر جۇيەسى مەن سىمداردىڭ قىزىپ كەتۋى

    ەسكىرگەن نەمەسە اقاۋلى سىمدار ىستىقتا جىلدام قىزىپ، قىسقا تۇيىقتالۋعا اكەلۋى مۇمكىن.

    كەڭەس: كولىگىڭىزدەگى ەلەكتر سىمدارىنىڭ جاي-كۇيىن تەكسەرتىپ تۇرىڭىز.

    كاتاليزاتوردىڭ شامادان تىس قىزۋى

    تەحنيكالىق اقاۋ بولعان جاعدايدا كاتاليزاتوردان وت شىعۋى مۇمكىن.

    كەڭەس: دىبىستى باسەڭدەتكىش جۇيەنى جوسپارلى تۇردە تەكسەرىپ وتىرىڭىز.

    جۇرگىزۋشى دەنساۋلىعىنا تونەتىن قاۋىپ

    ىستىق كەزدە زەيىن قويۋ قابىلەتى تومەندەيدى، بۇل - جول-كولىك وقيعاسىنا تىكەلەي قاۋىپ.

    كەڭەس:

    - ءار 1,5- 2 ساعات سايىن توقتاپ، دەمالىڭىز
    - جولعا تاڭەرتەڭ نەمەسە كەشكە شىعىڭىز
    - كولىكتە قوسىمشا اۋىز سۋ ۇستاڭىز

    ءورت سوندىرگىشتىڭ بولماۋى

    كەڭەس:

    - ءورت سوندىرگىش قۇرال مىندەتتى تۇردە كولىكتە بولسىن
    - ونى وڭاي الۋعا بولاتىن جەردە ساقتاڭىز

    - ساپارعا شىعاردا اۋا رايى مەن كولىك جاي-كۇيىن تەكسەرىڭىز. جول قاۋىپسىزدىگى - ءوز قولىڭىزدا، - دەلىنگەن قازاۆتوجول تاراتقان كەڭەستە.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
