«جەردى تاعى 1 ميلليارد جىلعا قۇتقارۋ ءۇشىن»: يلون ماسك عارىشقا ءبىر توپ سپۋتنيك ۇشىرماق
استانا.قازاقپارات - يلون ماسك جەر مەن كۇن اراسىنا جاساندى ينتەللەكت باسقاراتىن سپۋتنيكتەر توبىن ورنالاستىرىپ، پلانەتانىڭ كليماتىن ۇزاق ۋاقىت رەتتەۋ تۋرالى يدەياسىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، مۇنداي جۇيە جاھاندىق جىلىنۋ ماسەلەسىن شامامەن ءبىر ميلليارد جىلعا شەشۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ماسك X جەلىسىندەگى جازباسىندا سپۋتنيكتەردى جەر مەن كۇننىڭ لاگرانج نۇكتەلەرىنە ورنالاستىرۋدى ۇسىندى. بۇل -ەكى اسپان دەنەسىنىڭ تارتىلىس كۇشتەرى تەڭەسىپ، عارىش اپپاراتتارىنىڭ سالىستىرمالى تۇردە تۇراقتى قالىپتا قوزعالۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن ايماقتار.
جەر مەن كۇن اراسىندا بەس لاگرانج نۇكتەسى بار. سونىڭ ىشىندە L1 نۇكتەسى جەردەن كۇنگە قاراي شامامەن 1,5 ميلليون شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. كۇن ساۋلەسىنىڭ جەرگە جەتۋىنە اسەر ەتۋ ءۇشىن ەڭ قولايلى نۇكتەلەردىڭ ءبىرى وسى بولۋى مۇمكىن. الايدا NASA مالىمەتىنشە، L1 تولىق تۇراقتى ەمەس، سوندىقتان وندا ورنالاسقان اپپاراتتار باعىتىن ۇنەمى تۇزەتىپ وتىرۋعا ءتيىس.
ماسك ۇسىنعان جۇيە كۇن ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەيتىن كوپتەگەن دەربەس سپۋتنيكتەن قۇرالادى. جاساندى ينتەللەكت ولاردىڭ قوزعالىسىن ۇيلەستىرىپ، جەرگە تۇسەتىن كۇن ساۋلەسىنىڭ مولشەرىنە شاعىن وزگەرىستەر ەنگىزەدى. تەوريا بويىنشا سپۋتنيكتەر ساۋلەنىڭ ءبىر بولىگىن باسقا باعىتقا بۇرۋ ارقىلى پلانەتانى سالقىنداتا الادى. بۇعان دەيىن ماسك ءدال وسىنداي شاعىن تۇزەتۋلەر جەردىڭ شامادان تىس جىلىنۋىنا دا، سالقىنداۋىنا دا جول بەرمەيدى دەپ ايتقان.
ميللياردەر بۇل قۇرىلىمدى «اسا قۋاتتى جاساندى ينتەللەكت باسقاراتىن دايسون توبى» دەپ اتادى. دايسون توبى - كۇننىڭ ەنەرگياسىن جيناۋ ءۇشىن جۇلدىزدىڭ ماڭىنا كوپتەگەن دەربەس اپپارات ورنالاستىرۋدى كوزدەيتىن تەوريالىق تۇجىرىمداما. ول كۇندى تولىعىمەن قورشايتىن تۇتاس قۇرىلىس ەمەس.
سپۋتنيكتەردى جەردەن زىمىرانمەن ۇشىرۋدىڭ ورنىنا، ماسك ولاردى ايدا ءوندىرۋدى جانە عارىشقا ەلەكتروماگنيتتىك كاتاپۋلتانىڭ كومەگىمەن جىبەرۋدى ۇسىنادى. ايداعى تارتىلىس كۇشىنىڭ السىزدىگى مەن اتموسفەرانىڭ بولماۋى جۇكتى حيميالىق وتىنسىز ۇدەتىپ، عارىشقا شىعارۋدى تەوريالىق تۇرعىدان جەڭىلدەتەدى.
دەگەنمەن بۇل ازىرگە ناقتى تەحنيكالىق جوبا ەمەس. ماسك سپۋتنيكتەردىڭ سانىن، كولەمىن، قۇنىن، ولاردى باسقارۋ ءتاسىلىن جانە جۇيەنى ىسكە قوسۋ مەرزىمىن جاريالاعان جوق. ء«بىر ميلليارد جىل» تۋرالى بولجام دا ەسەپتەۋلەرمەن نەمەسە عىلىمي زەرتتەۋمەن نەگىزدەلمەگەن.
SpaceX بۇعان دەيىن وربيتالىق ج ي دەرەكتەر ورتالىقتارىن قۇرۋ ءۇشىن ميلليونعا دەيىن كۇن ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەيتىن سپۋتنيك ۇشىرۋعا رۇقسات سۇراعان. ءبىراق ا ق ش- تىڭ فەدەرالدىق بايلانىس كوميسسياسىنا بەرىلگەن ءوتىنىم جەرگە تۇسەتىن كۇن ساۋلەسىن باسقارۋدى ەمەس، عارىشتا ەسەپتەۋ قۋاتىن ءوندىرۋدى كوزدەيدى. ياعني كليماتتى باقىلايتىن سپۋتنيكتەر توبى - ودان بولەك، ازىرشە ماسكتىڭ جەكە بولجامى عانا.
كۇن ساۋلەسىن ازايتۋعا نەگىزدەلگەن گەوينجەنەرلىك ادىستەر اتموسفەراداعى كومىرقىشقىل گازىن جويمايدى جانە مۇحيتتىڭ قىشقىلدانۋى سياقتى پروبلەمالاردى شەشپەيدى. مۇنداي اۋقىمدى جۇيەنى كىم باسقاراتىنى، ونىڭ ىستەن شىعۋى نەمەسە كۇن ساۋلەسىن شامادان تىس ازايتۋى قانداي سالدارعا اكەلەتىنى دە بەلگىسىز بولىپ وتىر.