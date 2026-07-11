جۇرەگىمدە ماڭگى ساقتالادى: مۇستافا وزتۇرىكتىڭ قىزى قابانباي اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىنا العىس ايتتى
استانا. قازاقپارات – داڭقتى سپورتشى، تاەكۆوندودان 6 دۇركىن الەم چەمپيونى مۇستافا وزتۇرىكتىڭ قىزى نەسليحان وزتۇرىك اباي وبلىسى ماقانشى اۋدانىنا قاراستى قابانباي اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىنا العىس ايتتى.
گەرمانيانىڭ ميۋنحەن قالاسىنان ارنايى قابانباي اۋىلىنا بارعان ول اۋىلدىڭ جاڭا كەلبەتىن ايشىقتايتىن جاڭا اركانىڭ سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىنە قاتىسىپ، لەنتاسىن قيدى.
«قىمباتتى وتانداستارىم! قابانباي اۋىلىندا جاڭا اركانىڭ اشىلۋ راسىمىندە قىزىل لەنتانى قيۋ قۇرمەتى بۇيىرعانى مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە ءارى ءومىر بويى ۇمىتىلماس ءسات بولدى.
بۇل ەرەكشە كۇندى ۇيىمداستىرىپ، مەنى تۋعان جەرىمدە وسىنداي زور قۇرمەتپەن قارسى العان قابانباي اۋىلىنىڭ بارشا تۇرعىندارىنا، اقساقالدارىنا جانە ۇيىمداستىرۋشىلارىنا شىن جۇرەكتەن العىسىمدى بىلدىرەمىن.
سىزدەردىڭ ىستىق ىقىلساڭىز بەن اق نيەتتەرىڭىز جۇرەگىمدە ماڭگى ساقتالادى.
قولداۋلارىڭىز ءۇشىن ءارقايسىلارىڭىزعا ۇلكەن راقمەت!»، - دەلىنگەن جازبادا.