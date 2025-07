جۇرەگى 45 مينۋتقا توقتاپ قالعان ەر ادام ەسىن جيدى

بۇل تۋرالى Need to Know باسىلىمىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.

وقيعا كەزىندە دالتون قىزىنا كومەكتەسىپ، بالالارعا ارنالعان ويىن الاڭىن سالىپ جاتقان. ساياباقتا جۇمىس ىستەپ ءجۇرىپ، ول كەنەتتەن ەسىنەن تانىپ قالعان. جۇرەك تالماسى ۇستاپ قالعانىن اڭعارعان 40 جاستاعى ۇلى دەرەۋ العاشقى كومەك كورسەتىپ، 8 مينۋت بويى جاساندى تىنىس بەرىپ وتىرعان.

دارىگەرلەر كەلگەننەن كەيىن دە دالتوندى امان الىپ قالۋ ءۇشىن ءۇش ساعات بويى كۇرەسكەن، الايدا ناتيجە بولماعان. مەديتسينالىق بريگادا ونىڭ جۇرەگى 45 مينۋت بويى سوقپاعانىن ايتىپ، رەانيماتسيانىڭ ءساتسىز اياقتالعانىن حابارلاعان. قىزى كەيت ءتىپتى اپكەسىنە حابارلاسىپ، اكەسىنىڭ قايتىس بولعانىن ەستىرتكەن.

الايدا اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن سوڭ، دالتون جاساندى كوماعا ءتۇسىرىلدى. دارىگەرلەر تۋىستارىنا:

ءتىرى قالۋ ىقتيمالدىعى نەبارى %2. ەگەر ءتىرى قالسا دا، ميىنا قايتىمسىز زاقىم كەلۋى مۇمكىن، - دەپ ەسكەرتكەن.

تۋىستارى سول ءتۇنى ۇيلەرىنە قايتىپ كەتكەن. ءبىراق تاڭەرتەڭ مەدبيكە ناۋقاستىڭ قوزعالا باستاعانىن بايقاپ، ونى تۋىستارىنا حابارلاعان. سول كۇنى دالتون كومادان شىققاندا بىردەن تۋىستارىن تانىعان، ال ەكى كۇننەن كەيىن سويلەي باستاعان.