جۇرگەنوۆتەردەن قالعان ساندىق
قىزىلوردا وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىنىڭ «جاس ولكەتانۋشى» جوباسىن ۇيىمداستىرىپ كەلە جاتقانىنا ءبىراز جىلدىڭ ءجۇزى بولدى.
مەكتەپ وقۋشىلارىن تۋعان ولكە تاريحىنا، عىلىمعا، ۇلتتىق مادەني-تاريحي قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋعا باۋلىپ، جاستاردىڭ مۋزەيگە قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جوبا اياسىندا جىل سايىن جۇزدەگەن جادىگەر جيناقتالادى.
وقۋشىلار ءوڭىر تاريحى مەن مادەنيەتىنە قاتىستى قۇندى جادىگەرلەر جيناقتاپ، ولاردى عىلىمي تۇرعىدا سيپاتتاپ، زەرتتەگەن ەكسپوناتتارى بويىنشا تىڭ دەرەكتەر ۇسىناتىن بايقاۋ تالاپتارىنا بيىل وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ وتىر. وسى جىلدان باستاپ بالالار بەلگىلى ءبىر تاريحي تۇلعاعا قاتىستى مۇرالاردى زەرتتەيدى. وسىنداي جولمەن مۋزەي قورىنا جالاعاش اۋدانى ماقپالكول اۋىلىنان جەتكەن شاعىن ساندىقشا مۋزەي ماماندارىنىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرىپ وتىر.
ساندىق ⅩⅩ عاسىر باسىندا كادىمگى قاراعاشتان جاسالعان. تەمىرمەن قاپتالعان بەتىندە قوس جاپىراقتى گۇل مەن قوشقار مۇيىزىنە كەلەتىن ويۋ بار. جاساعان شەبەردىڭ ءار ويۋدىڭ جيەگىنە شەكىپ تۇسىرگەن بەدەرى مايدا تاس قوندىرعانداي جىلتىراپ كورىنەدى.
«ءبىر ەرەكشەلىگى - ساندىقتىڭ قاقپاعى مەن قوس بۇيىرىنە ويۋ تۇسكەن. سول زامانداعى كوپ مۇلىككە ۇقسامايتىن ەرەكشە جادىگەردى جان- جاقتى زەرتتەيمىز»، دەيدى ولكە تاريحى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى پەريزات اشانوۆا.
ساندىقشانى تاپسىرعان - جالاعاش اۋدانى ماقپالكول اۋىلىنداعى №119 ورتا مەكتەپ وقۋشىسى ارسەن كەنجەبەك. جەتەكشىسى اينۇر نۇرىلدانىڭ كومەگىمەن قۇندى زاتتى ءبىراز زەرتتەگەن وقۋشى دەرەگىنشە، ساندىق - بەلگىلى جۇرگەنوۆتەر اۋلەتىنە ءتان مۇلىك.
ساندىق باستاپقىدا تەمىربەك جۇرگەنوۆتىڭ اكەسى قارانىڭ ۇيىندە بولىپتى. اۋلەت باسىنا قارا بۇلت ۇيىرىلگەن جىلدارى ولاردىڭ جاقىندارى تۇڭعىشبايەۆتار ساقتاپ قالادى. قايراتكەر تەمىربەك جۇرگەنوۆتىڭ تۋعان-تۋىسىن جىپكە تىزگەندەي تۇگەندەپ جاتقاندا ساندىقپەن بىرگە تەكەمەت، تۇسكيىز، كەبەجەنى تۇيەگە ارتىپ، ىرعىزدان جالاعاشتىڭ جاڭاتالابىنا جەتكىزگەن ەكەن.
«باستاپقىدا ساندىق جۇرگەنوۆتەرگە جاقىندىعى ءۇشىن كۇيەۋى مەن ەكى قايىن اعاسى جازا تارتقان مەرۋەرت دەگەن اجەيدىڭ قولىندا بولىپتى. قۇندى زاتتى كوزىنىڭ قاراشىعىنداي ساقتاعان ول كىسى كەزىندە جادىگەر اۋداندىق مۋزەيگە كەتكەلى تۇرعان جەرىنەن «بۇل تەكتى اۋلەتتىڭ مۇلكى» دەپ بەرمەي قالعان ەكەن»، دەيدى مۋزەيدىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى ءلاززات جالعاسباي قىزى.
جالپى، جوبا اياسىندا مۋزەي قورى جىل سايىن تولىعىپ كەلەدى. ولاردىڭ قاتارىنا ەسكى ديىرمەن، كۇبىلەر، ورنەگى وزگەشە تەكەمەتتەر بار.
egemen.kz