قازاقپارات ءتىلشىسى رينات دوسىموۆ تۋعان كۇنىندە ماڭگىلىك ساپارعا اتتاندى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن Kazinform اقپارات اگەنتتىگىنىڭ رەداكسياسى ورنى تولماس قازاعا دۋشار بولدى. ءبىزدىڭ ادال دوس، ارىپتەس، شىعارۋشى رەداكتور رينات دوسىموۆ ومىردەن ءوتتى. رينات 15-تامىز كۇنى 43 جاسىندا… ءوزىنىڭ تۋعان كۇنىندە ماڭگىلىك ساپارعا اتتاندى.
ول ءتۇرلى باسىلىمداردا جۋرناليست، شولۋشى، ارنايى جوبا جەتەكشىسى، رەداكتور بولىپ جۇمىس ىستەدى. جۋرناليستيكادا شامامەن 20 جىل ەڭبەك ەتتى، ونىڭ ەلەۋلى بولىگى Kazinform اگەنتتىگىندە ءوتتى. جوعارى كاسىبيلىگى، ۇقىپتىلىعى جانە ءمىنسىز جاۋاپكەرشىلىگى، قىزمەتىنە دەگەن ادالدىعى ۇلگى تۇتارلىق ەدى.
- بىزگە قارالى حابار جەتتى. قورقىنىشتى. اۋىر قايعى. رينات دوسىموۆ ومىردەن ءوتتى. جاقسى ادام ەدى. بۇگىن، 15-تامىز ونىڭ تۋعان كۇنى ەدى… رينات كوپشىلىككە ءوزىن جاريا ەتىپ، كورسەتە بەرمەيتىن. ءوز الەمىندە، تىنىشتىقتا ءومىر ءسۇرىپ، ەڭ قىمباتىن قورعاشتايتىن. 2012-جىلى وتىز جاسىندا ەلورداعا قونىس اۋداردى. قيىندىقتى ەڭسەرە وتىرىپ، كاسىبي مامان دەڭگەيىنە جەتتى…
ال بۇگىن ماڭگىلىككە اتتاندى. تىم جاس ەدى. يمانى سالامات بولسىن. جانى جانناتتا بولسىن. الدى جارىق بولسىن، - دەپ جازدى ريناتتىڭ دوسى، قوعام قايراتكەرى، پۋبليتسيست، پەداگوگ، جۋرناليستەر وداعىنىڭ مۇشەسى ءاليا احەتوۆا.
ءبىز ءۇشىن رينات دوسىموۆ جاي عانا ارىپتەس ەمەس ەدى. ول جۇرەگى جىلى، ازىلدەي بىلەتىن، كەز كەلگەن جاعدايدا قولدايتىن ءسوز تابا بىلەتىن ادام بولاتىن. ءاردايىم قولداۋ كورسەتىپ، كەڭەس بەرىپ، قيىن ساتتە جاردەمدەسۋگە ۋاقىت تاباتىن.
- رينات مەنىڭ ەسىمدە ءاردايىم كۇلىمسىرەگەن، جارقىن ادام رەتىندە قالادى. ايتقان اڭگىمەسى دە، جان دۇنيەسى دە جىلى، ال جۇمىستا تالاپشىل. ول وتە كىشىپەيىل ەدى، تۋعان قالاسى كوكشەتاۋدا ونى جاقسى بىلسە دە، استانادا ءبىز ونىڭ تالانتىن بىردەن تاني قويعان جوقپىز. سىرتتاي قاراپايىم كورىنگەنىمەن، جان دۇنيەسى باي بولاتىن: مۋزىكانى جانىنداي جاقسى كورەتىن، كاسىبي دەڭگەيدە ءان ايتاتىن، كوپتەگەن بايقاۋ مەن فەستيۆالدەردىڭ لاۋرەاتى جانە جەڭىمپازى بولعان. پوەزيا اۋىلىنان دا الىس ەمەس، ساياحاتتاعاندى جاقسى كورەتىن، - دەپ ەسكە الادى Kazinform شىعارۋشى رەداكتورى جانار مۇحامەدياروۆا.
وتە كىشىپەيىل جان ەدى. سوڭىنا دەيىن بىزبەن بايلانىستا بولىپ، جۇمىسىمىز قالاي ءجۇرىپ جاتقانىن سۇراپ، الاڭداپ وتىردى. بۇل Kazinform اگەنتتىگى ءۇشىن دە، ءارقايسىمىز ءۇشىن دە ورنى تولماس قازا.
ول ەڭبەگىنە، قىزمەتىنە ادال ەدى. تىڭداي دا، تۇسىنە دە بىلەتىن، شابىتتاندىرىپ، العا جەتەلەيتىن. ونىمەن ءار كەزدەسۋدەن كەيىن شابىت الىپ قايتاتىن ەدىك.
- قارالى حابار جەتتى. رينات دوسىموۆ مەزگىلسىز دۇنيەدەن ءوتتى، ول كوپ جىل بويى Kazinform اگەنتتىگىندە شىعارۋشى رەداكتور بولىپ جۇمىس ىستەدى. جاس، ومىرگە قۇشتار، ءوز ءىسىن وتە جاقسى كورەتىن. تاتار، پولياك، قازاق ءبىر بويىندا توعىسقان جىگىت ەدى. وتە جاقسى ادام، مىقتى جۋرناليست ەدى. ورىنى ءجانناتتا، رۋحى تىنىش، توپىراعى تورقا بولسىن! — دەپ جازدى Facebook-تە پرەزيدەنت جانىنداعى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ ديرەكتورى اسقار وماروۆ.
ءبىز ونى سوزگە شەبەر، تالانتتى رەداكتور رەتىندە، ءومىردى، دوستىقتى جانە قاراپايىم قۋانىشتى باعالاي بىلگەن ادام رەتىندە ەستە ساقتايمىز.
- مەن ءۇشىن رينات جاي عانا ارىپتەس ەمەس، قىزمەتتەگى ۇزەڭگىلەس سەرىگىم، دوسىم ەدى… ءبىز ونىمەن 10 جىل قاتار، يىق تىرەسە جۇمىس ىستەدىك. وسى ۋاقىت ىشىندە ول مەنى ءوزى ۇيىمداستىرعان بايقاۋلار مەن شىعارماشىلىق كەشتەرگە كەيدە قاتىسۋشى، كەيدە قازىلار القاسىنىڭ مۇشەسى رەتىندە قاتىسۋعا شاقىردى. تاتار جانە پولياك مادەنيەتىمەن، ادەبيەتىمەن، شىعارماشىلىق تۇلعالارمەن تانىستىردى. ءوزى دە سونداي ەدى، ءان ايتقاندى، ولەڭ جازعاندى، ارمانداعاندى ۇناتاتىن…
ارىپتەس رەتىندە ءاردايىم قولداۋ كورسەتەتىن، ءبىراق كەيدە ماقالا تاقىرىبى نەمەسە گرامماتيكا، فوتوسۋرەت ءۇشىن ساعاتتاپ داۋلاساتىن ەدىك. كوبىرەك ماقالا جاريالاۋ بويىنشا ءوزارا باسەكەلەستىك بولدى، وسىلايشا ءبىر-ءبىرىمىزدى شيراتىپ وتىردىق. ونىڭ جوقتىعى قاتتى سەزىلەدى. مەن ءۇشىن Kazinform اگەنتتىگىندەگى جۇمىس ءاردايىم ونىڭ ەسىمىمەن بايلانىستى بولادى. ءبىراق ءبارىمىز دە فانيدە ماڭگى ەمەسپىز… اللا تاعالاعا دا جاقسى ادامدار كەرەك شىعار. يماندى بول، جانىڭ جانناتتا بولسىن، مەنىڭ ەڭ جاقسى سەرىگىم - رينات، - دەيدى Kazinform ورىس رەداكتسياسىنىڭ شىعارۋشى رەداكتورى گۇلميرا بايزاكوۆا.
ونىڭ جارقىن بەينەسى تۋىستارىنىڭ، دوستارىنىڭ جانە ارىپتەستەرىنىڭ جۇرەگىندە ماڭگى ساقتالادى. ءبىز مارقۇمنىڭ وتباسى مەن جاقىندارىنا قايعىرا كوڭىل ايتامىز.
Kazinform رەداكسياسى