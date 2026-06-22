جۇرەككە ەڭ پايدالى بالىق اتالدى
استانا. KAZINFORM – امەريكالىق كارديولوگ نينا رەدفورد جۇرەك ساۋلىعىنا ەڭ پايدالى بالىق ءتۇرىن اتادى. دارىگەر بۇل تۋرالى Parade باسىلىمىنا بەرگەن پىكىرىندە ايتتى.
كارديولوگتىڭ سوزىنشە، جۇرەككە ەڭ پايدالى بالىقتىڭ ءبىرى - البىرت بالىق. نينا رەدفورد ونىڭ قۇرامىندا اعزاعا قاجەت قانىقپاعان ماي قىشقىلى كوپ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل زاتتار قابىنۋدى ازايتۋعا، قان ۇيىعىنىڭ پايدا بولۋ قاۋپىن تومەندەتۋگە جانە قان تامىرلارىنىڭ جۇمىسىن جاقسارتۋعا كومەكتەسەدى.
دارىگەر البىرت بالىقتى شوشقا نەمەسە سيىر ەتىمەن سالىستىرعاندا، وندا دەنساۋلىققا زيان قانىققان مايدىڭ از بولاتىنىن ايتتى.
رەدفورد اپتاسىنا كەمىندە ەكى رەت 100 گرامنان بالىق جەۋگە كەڭەس بەرەدى. ءبىراق ونى مايعا قۋىرىپ ەمەس، بۋعا ءپىسىرىپ، پەشتە نەمەسە باسقا دا پايدالى تاسىلمەن دايىنداعان دۇرىس.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، راتسيوندا البىرت بالىقتىڭ بولۋى ينفاركت، ينسۋلت، جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگى جانە وزگە دە قاۋىپتى جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنىڭ قاۋپىن ازايتۋعا ىقپال ەتەدى.