جۇرەك مازالاعاندا نە ىستەۋ كەرەك؟ ءار ادام بىلۋگە ءتيىس 6 قادام
جەدەل جاردەم شاقىرۋ (ەڭ باستى ەرەجە)
جۇرەك تۇسى قاتتى قىسىپ، اۋىرعاندا، اۋىرسىنۋ سول جاق قولعا، يىققا نەمەسە جاق سۇيەگىنە تارالعاندا ۋاقىت جوعالتپاي بىردەن «103» (جەدەل جاردەم) قىزمەتىنە حابارلاسىڭىز. وزدىگىڭىزدەن ەمحاناعا بارۋعا ارەكەت جاساماڭىز.
فيزيكالىق قوزعالىستى توقتاتۋ
اۋىرسىنۋ بەلگىلەرى پايدا بولعان ساتتە كەز كەلگەن جۇمىستى، ءجۇرۋدى نەمەسە سپورتتى شۇعىل توقتاتىڭىز. دەنەگە سالماق ءتۇسىرۋ جۇرەكتىڭ وتتەگىگە دەگەن قاجەتتىلىگىن ارتتىرىپ، جاعدايدى قيىنداتادى.
ىڭعايلى قالىپتا وتىرۋ
ەدەنگە نەمەسە ديۆانعا جارتىلاي وتىرعان قالىپتا (ارقاڭىزدى جاستىققا تىرەپ) ورنالاسىڭىز. ەشقاشان تولىقتاي شالقاڭىزدان جاتپاڭىز، ويتكەنى جاتقان كۇيدە جۇرەككە قان اعىمى كوبەيىپ، وعان تۇسەتىن سالماق ودان سايىن ارتادى.
تازا اۋا اعىنىن قامتاماسىز ەتۋ
تەرەزەنى كەڭىنەن اشىپ، بولمەدەگى اۋانى تازارتىڭىز. تىنىس الۋدى جەڭىلدەتۋ ءۇشىن جەيدەنىڭ جوعارعى تۇيمەلەرىن اعىتىپ، القىمدى قىسىپ تۇرعان گالستۋك نەمەسە مويىنوراعىشتى شەشىڭىز.
پسيحولوگيالىق تىنىشتىق ساقتاۋ
قورقىنىش پەن ۇرەي اعزادا ادرەنالين گورمونىن ءبولىپ، جۇرەكتىڭ سوعۋىن جيىلەتەدى. مۇرىنمەن تەرەڭ تىنىس الىپ، اۋىزبەن باياۋ شىعارۋ ارقىلى ءوزىڭىزدى سابىرعا شاقىرىڭىز.
تۇراقتى دارىگەر باقىلاۋىندا بولۋ
ەگەر جۇرەك اۋرۋى بۇرىننان مازالاپ جۇرسە، كارديولوگ تاعايىنداعان دارىلەردى (مىسالى، قان قىسىمىن تۇسىرەتىن نەمەسە قاندى سۇيىلتاتىن) ءۇزىلىسسىز، ءدال ۋاقىتىندا قابىلداڭىز جانە ەشقاشان ءوز بەتىڭىزشە ەم قابىلداۋمەن اينالىسپاڭىز.
egemen.kz