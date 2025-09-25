جەردەگى تاۋلىك ۇزاقتىعى 25 ساعاتقا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن
تۇركىستان. KAZINFORM - جەردەگى تاۋلىكتەردىڭ ۇزاقتىعى بىرتىندەپ ارتىپ كەلەدى. بۇعان ايدىڭ ءبىزدىڭ پلانەتادان ءبىرتىن-ءبىرتىن الىستاپ بارا جاتقانى سەبەپ. بۇل تۋرالى Daily Mail-گە سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
ا ق ش- تاعى ميچيگان شتاتى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيزيكا جانە استرونوميا سالاسىنىڭ زەرتتەۋشىسى ستيۆەن ديكەربتىڭ ايتۋىنشا، بولاشاقتا تاۋلىكتىڭ ۇزاقتىعى 25 ساعاتقا دەيىن جەتۋى ىقتيمال.
عالىمنىڭ سوزىنشە، اي الىستاعان سايىن جەردىڭ اينالۋ جىلدامدىعى باياۋلايدى. سول سەبەپتى شامامەن 70 ميلليون جىل بۇرىن جەردەگى تاۋلىك ۇزاقتىعى قازىرگىدەي 24 ساعات ەمەس، 23,5 ساعات بولعان.
جىلىنا 1,5 ديۋيمگە (3,8 س م) الىستاۋ - اي مەن جەر اراسىنداعى 384 مىڭ شاقىرىم قاشىقتىقپەن سالىستىرعاندا نەبارى 0,000000001 پايىز عانا، - دەپ ناقتىلادى ديكەرب.
ونىڭ ايتۋىنشا، ادامدار ەشقاشان 49 ساعاتتىق تاۋلىكتى كورمەيدى، سەبەبى ول ءۇشىن بىرنەشە ميلليون جىل قاجەت بولادى.
سونىمەن قاتار، عالىمنىڭ بولجامىنشا، شامامەن 1 ميلليارد جىلدان كەيىن كۇننىڭ ءوزى جەردى دە، ايدى دا جويىپ جىبەرۋى مۇمكىن.