جەردە ماگنيتتىك داۋىل باستالدى
جەردە G3 دەڭگەيىنە جەتەتىن كۇشتى ماگنيتتىك داۋىلدار باستالدى. بۇل تۋرالى رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى مالىمدەدى، دەپ جازادى ريا اگەنتتىگى.
«جەر بەتىندە عالامدىق ستانتسيالار جەلىسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، پلانەتالىق ماسشتابتاعى ماگنيتتىك داۋىلدار رەسمي تۇردە باستالدى. الداعى ساعاتتاردا گەوماگنيتتىك كورسەتكىشتىڭ وسەتىنى ءسوزسىز، ويتكەنى كەيبىر ستانتسيالار G2-G3 داۋىلدارى تۋرالى مالىمەتتەردى الىپ جاتىر»، دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليارلىق جارىقتاردىڭ نەگىزگى ايماعى سكانديناۆيا ەلدەرى مەن كانادادا قالىپتاساتىنى اتاپ ءوتىلدى.
بۇعان دەيىن عالىمدار كۇن بەتىندە ەكى رەت پلازمانىڭ تاستالعانىن جانە جۇلدىزدا قۋاتتى جارقىلدىڭ بولعانىن حابارلاعان ەدى. العاشقى ورتاشا كولەمدەگى پلازما بۇلتى مەركۋريي مەن شولپانعا قاراي باعىتتالسا، ەكىنشىسى تۋرا جەرگە بەت العان. ءدال وسى ەكىنشى بۇلت ماگنيتتى داۋىل تۋدىرۋى ءتيىس بولاتىن.
مۇنداي قۇبىلىستار ەنەرگەتيكالىق جۇيەلەردىڭ جۇمىسىنا كەدەرگى كەلتىرىپ، قۇستار مەن جانۋارلاردىڭ قونىس اۋدارۋ جولدارىنا دا اسەر ەتەدى. ال قۋاتتى داۋىلدار قىسقا تولقىندى بايلانىستاردىڭ ۇزىلۋىنە، ناۆيگاتسيالىق جۇيەلەردىڭ اقاۋىنا جانە وندىرىستىك جەلىلەردەگى كەرنەۋدىڭ تۇراقسىزدىعىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن. دەگەنمەن، ماگنيتتى داۋىلداردىڭ ادام دەنساۋلىعىنا ناقتى اسەرى بار- جوعى تۋرالى عىلىمدا ازىرگە ءبىرجاقتى تۇجىرىم جاسالعان جوق.
قىرمىزى جۇماعالي قىزى
