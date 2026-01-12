جەردە ەكىنشى ماگنيتتىك داۋىل بولدى
استانا. KAZINFORM - جەر بەتىندە 11- قاڭتارعا قاراعان ءتۇنى ماگنيتتىك داۋىل بولدى. بۇل 2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرگى ەكىنشى داۋىل، دەپ حابارلايدى ت ا س س اگەنتتىگى.
زەرتحانادان حابارلاعانداي، ول كەيبىر اۋدانداردا شامامەن 50 گرادۋس ەندىككە دەيىن تومەندەيتىن كۇشتى پوليارلىق ساۋلەلەرىمەن ەرەكشەلەندى. بۇل تۋرالى رەسەي عىلىم اكادەمياسىنىڭ عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى كۇن استرونوميا زەرتحاناسى مەن رەسەي عىلىم اكادەمياسى ءسىبىر بولىمشەسىنىڭ كۇن-جەر فيزيكاسى ينستيتۋتىنىڭ مالىمدەمەسىندە حابارلاندى.
زەرتحانا كوپتەگەن جەردە قولايسىز اۋا رايى بۇل قۇبىلىستى باقىلاۋعا ايتارلىقتاي كەدەرگى كەلتىرگەنىن اتاپ ءوتتى.
ماگنيتتىك داۋىل سوڭعى بىرنەشە كۇندە بولعان ءالسىز جارقىلداردىڭ بىرىنەن شىعارىلعان پلازما بۇلتىنىڭ جەرگە جاقىنداۋىنا رەاكسيا بولعانى انىقتالدى.
وربيتادان الىنعان دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، جەر ءالى دە پلازما بۇلتىنىڭ ىشىندە. سوندىقتان افتەرشوكتار بولۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى.
2026 -جىلعى العاشقى ماگنيتتىك داۋىل 3-قاڭتاردىڭ تۇنىندە بولدى.
الداعى ەكى كۇندە قۋاتتى ماگنيتتىك داۋىل بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلى ماگنيتتىك داۋىل بولعان كۇندەر سانى سوڭعى 10 جىلداعى، ال گەوماگنيتتىك بۇزىلىس بولعان كۇندەر سانى سوڭعى 20 جىلداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە يە بولدى.