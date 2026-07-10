جەر تاريحتاعى ەكىنشى ەڭ ىستىق ماۋسىمدى وتكەردى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى جەر تاريحتاعى ەڭ ىستىق ماۋسىمداردىڭ ءبىرىن باستان كەشىردى، مۇحيت تەمپەراتۋراسى جاڭا رەكوردقا جەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى ا ق ش- تىڭ ۇلتتىق مۇحيت جانە اتموسفەرا باسقارماسى (NOAA) جاريالاعان ەسەپتە ايتىلعان.
NOAA- نىڭ ۇلتتىق قورشاعان ورتا تۋرالى اقپارات ورتالىقتارى (NCEI) جاريالاعان ەسەپتە اركتيكا مەن انتاركتيداداعى تەڭىز مۇزىنىڭ كولەمى ماۋسىم ايىندا تاريحتاعى ەڭ تومەنگى وندىقتىڭ قاتارىندا بولعانى، ال جاھاندىق تروپيكالىق تسيكلون بەلسەندىلىگى ورتاشا دەڭگەيدەن جوعارى بولعانى انىقتالدى. باسىلىم مالىمەتىنشە، ماۋسىمداعى ورتاشا جاھاندىق بەتكى تەمپەراتۋرا 20-عاسىرداعى ورتاشا دەڭگەيدەن 1,09 گرادۋس سەلسيگە اسىپ ءتۇستى، بۇل تەك 2024-جىلدان كەيىن تاريحتاعى ەكىنشى ەڭ ىستىق ماۋسىم بولدى.
NCEI جىلدىق تەمپەراتۋرا بولجامىنا سايكەس، 2026-جىل تاريحتاعى ەڭ جىلى بەس جىلدىڭ قاتارىندا بولۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن گەرمانياداعى اپتاپ ىستىقتان 5 مىڭنان استام ادام كوز جۇمدى.