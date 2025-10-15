جەر سىلكىنىسى كاليفورنياعا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - عالىمدار ا ق ش- تىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى كاسكاديا سۋ استى ايماعىنداعى گەولوگيالىق اقاۋعا بايلانىستى كاليفورنياداعى سان-اندرەاس جىرىعىندا كۇشتى جەر سىلكىنىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى The New York Times باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
قىركۇيەك ايىندا Geosphere جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋدە جەر سىلكىنىسى تۋرالى عالىمدار ەكى جارىلىس ءبىر- بىرىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى. سونىمەن قاتار كاسكادياداعى جەر سىلكىنىسى سان-اندرەاس جارىعى بويىنداعى جەر سىلكىنىسىن دە تۋدىردى دەپ بولجاعان.
كاسكاديا سۋبدۋكتسيا ايماعى كاناداداعى ۆانكۋۆەر ارالىنان سولتۇستىك كاليفورنياعا دەيىن سوزىلادى. بۇل ايماقتا حۋان-دە-فۋكا مۇحيتتىق تاقتاسى سولتۇستىك امەريكانىڭ كونتينەنتالدى تاقتاسىنىڭ استىندا. بۇل ا ق ش تۇرعىندارىنا قاۋىپ توندىرەدى. ولار كاليفورنيا شتاتىنداعى سولتون- شي- دەن اياقتالاتىن، مەندوسينو مۇيىسىنەن باستالاتىن سان-اندرەاس جارىقشاعىنىڭ بويىندا تۇرادى. كاسكاديا مەن سان-اندرەاس مەندوسينو مۇيىسىندە تۇيىسەدى.
گەولوگيالىق كەن ورىندارىن مۇقيات زەرتتەگەننەن كەيىن ورەگون مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قۇرمەتتى پروفەسسورى كريس گولدفينگەر كاسكادياداعى جەراستى ءدۇمپۋى سان-اندرەاستاعى جەر سىلكىنىسىمەن بىرگە بولعانىن حابارلادى.
- ول قۇلاعان كەزدە بۇل سولتۇستىك امەريكا تاريحىنداعى ەڭ ۇلكەن اپات بولادى، - دەدى پروفەسسور كاسكاديا تۋرالى.
قۇراما شتاتتارداعى ەڭ سوڭعى جەر سىلكىنىسى 12-قازاندا تەحاس شتاتىنىڭ حوۆارد وكرۋگىندە ماگنيتۋداسى 4,4 بولدى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 3,1 ميل (5,8 ك م) وتە تاياز جەردە ورنالاسقان، دەپ حابارلايدى Volcano Discovery.