ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:41, 15 - قازان 2025 | GMT +5

    جەر سىلكىنىسى كاليفورنياعا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - عالىمدار ا ق ش- تىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى كاسكاديا سۋ استى ايماعىنداعى گەولوگيالىق اقاۋعا بايلانىستى كاليفورنياداعى سان-اندرەاس جىرىعىندا كۇشتى جەر سىلكىنىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى The New York Times باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.

    жер сілкінісі
    Фото: riskandinsurance.com

    قىركۇيەك ايىندا Geosphere جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋدە جەر سىلكىنىسى تۋرالى عالىمدار ەكى جارىلىس ءبىر- بىرىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى. سونىمەن قاتار كاسكادياداعى جەر سىلكىنىسى سان-اندرەاس جارىعى بويىنداعى جەر سىلكىنىسىن دە تۋدىردى دەپ بولجاعان.

    كاسكاديا سۋبدۋكتسيا ايماعى كاناداداعى ۆانكۋۆەر ارالىنان سولتۇستىك كاليفورنياعا دەيىن سوزىلادى. بۇل ايماقتا حۋان-دە-فۋكا مۇحيتتىق تاقتاسى سولتۇستىك امەريكانىڭ كونتينەنتالدى تاقتاسىنىڭ استىندا. بۇل ا ق ش تۇرعىندارىنا قاۋىپ توندىرەدى. ولار كاليفورنيا شتاتىنداعى سولتون- شي- دەن اياقتالاتىن، مەندوسينو مۇيىسىنەن باستالاتىن سان-اندرەاس جارىقشاعىنىڭ بويىندا تۇرادى. كاسكاديا مەن سان-اندرەاس مەندوسينو مۇيىسىندە تۇيىسەدى.

    АҚШ
    Фото: ru.pinterest.com/dottiemonsour/mother-nature

    گەولوگيالىق كەن ورىندارىن مۇقيات زەرتتەگەننەن كەيىن ورەگون مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قۇرمەتتى پروفەسسورى كريس گولدفينگەر كاسكادياداعى جەراستى ءدۇمپۋى سان-اندرەاستاعى جەر سىلكىنىسىمەن بىرگە بولعانىن حابارلادى.

    - ول قۇلاعان كەزدە بۇل سولتۇستىك امەريكا تاريحىنداعى ەڭ ۇلكەن اپات بولادى، - دەدى پروفەسسور كاسكاديا تۋرالى.

    жер сілкінісі
    Фото: aftershock.news

    قۇراما شتاتتارداعى ەڭ سوڭعى جەر سىلكىنىسى 12-قازاندا تەحاس شتاتىنىڭ حوۆارد وكرۋگىندە ماگنيتۋداسى 4,4 بولدى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 3,1 ميل (5,8 ك م) وتە تاياز جەردە ورنالاسقان، دەپ حابارلايدى Volcano Discovery.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
