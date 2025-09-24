جەرگە كومەتا جاقىنداپ كەلەدى
استانا. قازاقپارات - C/2025 A6 (Lemmon) كومەتاسى 21-قازاندا جەرگە جاقىندايدى، دەپ حابارلادى رەسەي عىلىم اكادەمياسى عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى.
كومەتا مەن جەر اراسىنداعى قاشىقتىق 90 ميلليون شاقىرىمعا دەيىن قىسقارادى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، عارىش نىسانى كۇتكەننەن دە جىلدام جارقىراپ جاتىر. قازان ايىنىڭ باسىندا ول بەسىنشى جۇلدىز دەڭگەيىنە دەيىن ۇلعايادى جانە ءدۇربى ارقىلى جەردەن كورىنەدى.
كومەتا قازىرگى ۋاقىتتا ءبىزدىڭ پلانەتامىزدان شامامەن 200 ميلليون شاقىرىم قاشىقتىقتا، كۇنىنە ورتاشا ەسەپپەن 5 ميلليون شاقىرىم جىلدامدىقپەن جاقىندايدى. 3-قازاندا جەر مەن كومەتا اراسىنداعى قاشىقتىق 150 ميلليون كيلومەترگە دەيىن قىسقارادى، ال 21-قازاندا Lemmon ءوزىنىڭ ەڭ تومەنگى قاشىقتىعىنا جەتەدى.
كومەتانىڭ ماكسيمالدى جارىقتىعى قازان ايىنىڭ اياعىندا نەمەسە قاراشانىڭ باسىندا بايقالادى. كۇننەن ەكى-ءتورت ەسە جارىق بولىپ كەتكەن قۇيرىقتى جۇلدىزدى جاي كوزبەن كورۋگە بولادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 18-قىركۇيەك كۇنى جەرگە ءىرى استەرويد جاقىندايتىنى جايلى جازعان ەدىك.