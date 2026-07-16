جەرگە جاقىن ماڭنان تىرشىلىككە قولايلى بولۋى مۇمكىن عالامشار تابىلدى
استانا. KAZINFORM - عالىمدار جەرگە ەڭ جاقىن ەكزوپلانەتالاردىڭ ءبىرى سانالاتىن GJ 3378b تۋرالى دەرەكتەردى قايتا تالداپ، ونىڭ تاستى عالامشار بولۋى جانە سۇيىق سۋ بولۋى مۇمكىن ايماقتا ورنالاسقانى انىقتالعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (يرۆاين) زەرتتەۋشىلەرى بۇرىن گاز ءتارىزدى «ميني- نەپتۋن» دەپ ەسەپتەلگەن GJ 3378b شىن مانىندە تاستى عالامشار بولۋى مۇمكىن دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.
عالىمداردىڭ ەسەپتەۋىنشە، GJ 3378b ءنىڭ ماسساسى جەر ماسساسىنان كەمىندە 2,3 ەسە ۇلكەن. ول ءوز جۇلدىزىن شامامەن 21,5 تاۋلىكتە ءبىر اينالىپ شىعادى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، عالامشار ءوز جۇلدىزىنان جەردىڭ كۇننەن الاتىن ەنەرگياسىنىڭ شامامەن 90 پايىزىن الادى. سوندىقتان ول بەلگىلى ءبىر جاعدايلاردا سۇيىق سۋ بولۋى مۇمكىن «تىرشىلىككە قولايلى ايماقتا» ورنالاسقان.
دەگەنمەن بۇل GJ 3378b دە تىرشىلىك بار دەگەندى بىلدىرمەيدى. عالىمدار ازىرگە وندا اتموسفەرانىڭ بار-جوعىن جانە بەتكى قاباتىنداعى جاعداي قانداي ەكەنىن بىلمەيدى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل تۋرالى ناقتىراق مالىمەتتى NASA 2040 جىلدارى ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعان جاڭا بۋىن عارىش تەلەسكوپتارى بەرە الادى.
- بۇل وتە قىزىقتى عالامشار. ول - ءبىزدىڭ ەڭ جاقىن عارىشتىق كورشىلەرىمىزدىڭ ءبىرى،- دەدى زەرتتەۋ توبىنىڭ جەتەكشىسى پول روبەرتسون.
GJ 3378b جەردەن شامامەن 25 جارىق جىلى قاشىقتىقتا ورنالاسقان. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتقاندا، قۇس جولى گالاكتيكاسىنىڭ ديامەترى شامامەن 100 مىڭ جارىق جىلىن قۇرايدى. الايدا قازىرگى تەحنولوگيالار بۇل عالامشارعا عارىش اپپاراتىن جىبەرۋگە مۇمكىندىك بەرمەيدى.
ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن ايدا ا ق ش استرونومدارى «تىم ۇلپىلدەك» عالامشارلاردى انىقتاعانىن حابارلادىق.