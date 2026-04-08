جەر شارى 8 ميلليارد ادامدى اسىراۋعا قاۋقارلى ما
استانا. KAZINFORM - اۋستراليالىق عالىمداردىڭ جاڭا زەرتتەۋى ادامزاتتىڭ جەر رەسۋرستارىن تۇتىنۋ مۇمكىندىگىنەن اسىپ كەتكەنىن كورسەتتى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، پلانەتانىڭ تۇراقتى دامۋى ءۇشىن ادام سانى 2,5 ميللياردتان اسپاۋى كەرەك ەدى.
زەرتتەۋشىلەر سوڭعى ەكى عاسىرداعى دەموگرافيالىق دەرەكتەردى سارالاپ، جەردىڭ سىيىمدىلىق شەگىنە جەتكەنىن مالىمدەدى. بۇگىندە الەم حالقى 8,3 ميللياردتان اسسا، عاسىر سوڭىنا قاراي بۇل كورسەتكىش 12 ميللياردقا جەتۋى مۇمكىن. الايدا عالىمداردىڭ ەسەبىنشە، جەر شارى ەش قيىندىقسىز اسىراي الاتىن وڭتايلى حالىق سانى - نەبارى 2,5 ميلليارد.
- ءبىز قازىر پلانەتانىڭ تابيعي مۇمكىندىگىن الداپ، قازبا وتىنىنىڭ ارقاسىندا ءومىر ءسۇرىپ وتىرمىز. ءبىراق جەر رەسۋرستاردى جاڭارتىپ ۇلگەرمەي جاتىر. قازىردىڭ وزىندە الەمدە سۋدىڭ تاپشىلىعى باستالدى. ەگەر تۇتىنۋ مادەنيەتى تۇبەگەيلى وزگەرمەسە، ميللياردتاعان ادام تۇراقسىز جاعدايعا تاپ بولادى، - دەپ ەسكەرتەدى زەرتتەۋ اۆتورلارى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، تەحنولوگيانىڭ كومەگىمەن حالىق سانىن جاساندى تۇردە ءوسىرۋ كليماتتىڭ بۇزىلۋىنا جانە ەكوجۇيەلەردىڭ كۇيرەۋىنە اكەلدى. عالىمدار پلانەتانى ساقتاپ قالۋ ءۇشىن رەسۋرستاردى پايدالانۋ تاسىلدەرىن شۇعىل قايتا قاراۋدى ۇسىنادى.
