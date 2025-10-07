جەر بەتىندە قازىرگە دەيىن قانشا ادام ءومىر سۇرگەن؟ - عالىمدار ەسەپتەپ شىعاردى
بۇگىندە جەر شارىندا 8 ميللياردتان استام ادام ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. ال جالپى تاريحتا قانشا ادام دۇنيەگە كەلگەنىن عالىمدار جۋىردا ەسەپتەپ كوردى. بۇل زەرتتەۋ ءبىزدىڭ ۇرپاقتىڭ بۇكىل ادامزات شەجىرەسىندەگى ورنىن ايقىندايدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
سەنىمدى حالىق ساناعى مەن رەسمي ستاتيستيكا تەك سوڭعى ەكى عاسىردا جۇرگىزىلە باستادى. بۇرىنعى داۋىرلەر ءۇشىن دەموگرافتار ارحەولوگيالىق تابىستارعا، قونىستاردىڭ كولەمىنە جانە حالىقتىڭ شامامەن تىعىزدىعىنا سۇيەنەدى. ادەتتە تاريح بىرنەشە كەزەڭگە ءبولىنىپ، ءارقايسىسىنا ءتان ورتاشا حالىق سانى مەن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ەسكەرىلەدى. وسى دەرەكتەر قوسىلىپ، جالپى كورسەتكىش شىعادى.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، ەسەپتەۋ تاسىلدەرى ءارتۇرلى بولۋى مۇمكىن. كەيبىر زەرتتەۋشىلەر تەك Homo sapiens-تى عانا قامتيدى دا، تاريحتى شامامەن 50-200 مىڭ جىل بۇرىننان باستايدى. باسقالارى بۇكىل Homo تەگىن، ياعني ميلليونداعان جىل بۇرىن ءومىر سۇرگەن تۇرلەردى دە قوسادى.
حالىقارالىق Population Reference Bureau ۇيىمىندا كارل حاۋب پەن توشيكو كانەدا جۇرگىزگەن ەسەپ بويىنشا، تاريحتا بارلىعى شامامەن 117 ميلليارد ادام دۇنيەگە كەلگەن. بۇرىنعى ۇلگىلەر شامامەن 93 ميلليارد دەگەن ساندى كورسەتسە، نەمىس وقۋشىلارىنىڭ قاراپايىم ءادىسى 140 ميللياردقا دەيىن جەتكىزگەن. دەگەنمەن بارلىق نۇسقالار ءبىر شىندىقتى ايتادى: قازىرگى 8,2 ميلليارد ادام - جەردە ءومىر سۇرگەندەردىڭ نەبارى 7 پايىزى عانا.
ايتا كەتسەك، بريتان جازۋشىسى فرەد پيرس 2010 -جىلى «تاريحتاعى 65 جاستان اسقان ادامداردىڭ جارتىسى بۇگىن ءومىر ءسۇرىپ جاتىر» دەگەن بولجام جاساعان ەدى. الايدا تەكسەرۋلەر مۇنىڭ اسىرا ايتىلعانىن كورسەتتى: شىن مانىندە ونداي ادامداردىڭ ۇلەسى 10 پايىزدان اسپايدى.
بۇل دەرەكتەر ادامزاتتىڭ تاريحي اۋقىمىن جاقسى كورسەتەدى: ءبىز ۇزىن شىنجىردىڭ كىشكەنتاي بۋناعى عانامىز.