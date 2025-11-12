جەر بەتىندە پلانەتالىق ماسشتابتاعى ماگنيتتىك داۋىل باستالدى
استانا. KAZINFORM - گەوماگنيتتىك جاعدايدى باقىلايتىن قۇرالدار G4.66 دەڭگەيىندەگى وتە كۇشتى داۋىلدى تىركەدى. بۇل كورسەتكىش ەڭ جوعارى G5 دەڭگەيىنەن نەبارى ۇشتەن ءبىر بالعا عانا تومەن، دەپ حابارلايدى رعا عارىش زەرتتەۋلەرى ينستيتۋتىنىڭ كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل قۇبىلىس سوڭعى كۇندەردەگى كۇشتى كۇن جارقىلدارىنان كەيىن تاۋلىكتىڭ ىشىندە جەرگە جەتكەن العاشقى پلازما اعىمىمەن بايلانىستى.
سالدارىنان جەردەگى گەوماگنيتتىك بەلسەندىلىك كۇرت كۇشەيىپ، G4.7 دەڭگەيىنە جەتتى. بۇل سوڭعى جىلدارداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى بولىپ ەسەپتەلەدى جانە كۇن جەلىنىڭ جەردىڭ ماگنيتوسفەراسىنا وتە كۇشتى اسەر ەتىپ جاتقانىن كورسەتەدى.
باستاپقىدا ءۇش كۇن پلازماسىنىڭ ەڭ ءالسىز شىعارىندىسىنىڭ تەك ءبىرىنشىسى عانا بۇگىن كەشكە جەرگە جەتەدى دەپ بولجانعان بولاتىن. سوققىنىڭ نەگىزگى اسەرى كەيىنىرەك، كۇننىڭ ورتاسىندا كۇتىلدى. الايدا قازىرگى ۋاقىتتا بايقالعان قارقىندىلىق كۇن جەلىنىڭ قۇرىلىمى كۇتىلگەننەن گورى كۇردەلى ەكەنىن كورسەتىپ وتىر.
كەشەگى X5.1 كلاسىنداعى جارقىل تۋدىرعان قۋاتتى شىعارىندى باياۋ پلازما بۇلتتارىنا جەتىپ، ولارمەن بىرىگىپ، انومالدى جوعارى تىعىزدىق پەن ماگنيتتىك ەنەرگياسى بار ءبىرىڭعاي سىعىلعان فرونت قۇرادى دەپ شامالانىپ وتىر.
جەرگە جاقىن جەردە كۇن جەلىن باقىلاپ جۇرگەن جاساندى سەرىكتەردىڭ سوڭعى ساعاتتارداعى دەرەكتەرى قاتەلىكتەرمەن كەلىپ جاتىر. دەگەنمەن، بۇل قاتەلىكتەرگە قاراماستان، كورسەتكىشتەر پلازمانىڭ تىعىزدىعى مەن تەمپەراتۋراسىندا وتە جوعارى ماندەر، سونداي-اق ماگنيت ءورىسىنىڭ رەكوردتىق كۇشەيگەنىن كورسەتىپ وتىر.
بۇل رەتتە كۇن جەلىنىڭ جىلدامدىعى قالىپتى نورمادا ساقتالعان، بۇل شىعارىندىنىڭ نەگىزگى اسەرى ءالى الدا ەكەنىن بىلدىرەدى. تاۋلىك ىشىندە جەرگە تاعى ەكى پلازما اعىنى جەتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر، ولاردىڭ ءبىرى بۇكىل 25-كۇن سيكلىنىڭ ەڭ قۋاتتىسى بولۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن كۇننىڭ قۋاتتى جارقىلىنان كەيىن پايدا بولعان ءۇش پلازما بۇلتى جەرگە قاراي جاقىنداپ كەلە جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.