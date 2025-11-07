John Deere كومپانياسىنىڭ باسشىسى: قازاقستاندا وتە ماڭىزدى سەرىكتەستىك ورناتىپ جاتىرمىز
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ا ق ش-قا ساپارى اياسىندا جانە «C5+1» باستاماسىنىڭ 10 جىلدىعىنا ارنالعان ىسكەرلىك كونفەرەنتسيا بارىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ماشينا جاساۋ سالاسىندا ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانى قۇرۋ جانە دامىتۋ تۋرالى ستراتەگيالىق كەلىسىمگە قول قويىلدى. بۇل جايىندا Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسىنىڭ ماتەريالىنان وقي الاسىزدار.
قۇجاتقا قازاقستان جاعىنان ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ، «بايتەرەك» حولدينگى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر ونجانوۆ، «اگروماشحولدينگ KZ» ا ق پرەزيدەنتى دينارا شۇكىجانوۆا، سونداي-اق Eurasia Group AG وكىلدەرى مۇستافا زاحين، سەرگەي گلوككە، تيمۋر اداي ۇلى، ال ا ق ش تاراپىنان «John Deere Walldorf International GmbH» باس ديرەكتورى چابو لەيكو قول قويدى.
وسى قۇجات اياسىندا 5 جىل ىشىندە «اگروماشحولدينگ KZ» ا ق بازاسىندا John Deere-دىڭ 3 مىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ءوندىرۋ، سەرۆيستىك ورتالىقتار مەن ينفراقۇرىلىمدى، قوسالقى بولشەكتەردى جەتكىزۋ جۇيەسىن قۇرۋ، تسيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە بۇل سالادا ينجەنەر جانە تەحنيكالىق كادرلاردى دايارلاۋ قاراستىرىلعان. ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانىڭ جالپى سوماسى 2,5 ميلليارد دوللار.
- جاڭا كەلىسىم وندىرىستىك مۇمكىندىكتەردى ەداۋىر كەڭەيتۋگە جانە وتاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى ماشينالارىن جاساۋدىڭ تەحنولوگيالىق بازاسىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازاقستان مەملەكەتتىك ونەركاسىپتىك ساياسات اياسىندا وسى جوبانى ىسكە اسىرۋدى قولداۋدى قامتاماسىز ەتۋگە دايىن، - دەدى ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
John Deere جانە اگروماشحولدينگ KZ-نىڭ ونەركاسىپتىك كووپەراتسياسى جوباسى بيىلعى مامىر ايىندا ىسكە قوسىلعانى اتاپ ءوتىلدى. بۇگىندە 37,6 ميلليارد تەڭگە سوماسىنا 292 تەحنيكا شىعارىلعان. ستراتەگيالىق كەلىسىم ءوندىرىس كولەمىن ودان ءارى ۇلعايتۋدى جانە نەگىزگى كومپونەنتتەردى وقشاۋلاۋدى دامىتۋعا باعىتتالعان.
«اگروماشحولدينگ KZ» ا ق پرەزيدەنتى دينارا شۇكىجانوۆا قوستانايدا «اگروماش» زاۋىتىندا قازاقستانمەن بىرلەسكەن ءوندىرىسى بار John Deere كومپانياسىمەن اراداعى كەلىسىمگە قول قويۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. كەلىسىمشارت 5 جىلعا 2,5 ميلليارد دوللار سوماسىنا كوپجىلدىق ىنتىماقتاستىقتى قامتىپ وتىر. وسى ورايدا تاراپتار قازاقستان نارىعىنا جوعارى تەحنولوگيالىق تەحنيكانى جەتكىزۋگە، ەكى ەل اراسىندا ونەركاسىپتىك كووپەراتسيالار قۇرۋعا، سونداي-اق John Deere زاۋىتتارىندا قازاقستاندىق ينجەنەرلەردى وقىتۋ بويىنشا مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋعا ۋاعدالاستى.
بۇل ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىق بويىنشا قازاقستان جوعارى بىلىكتى ينجەنەرلەردى وقىتىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنىڭ ەڭ ءىرى وندىرۋشىسىمەن سەرىكتەس بولادى.
- John Deere كومپانياسىمەن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ - قازاقستاندا زاماناۋي اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنىڭ كەشەندى وندىرىستىك جانە سەرۆيستىك ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا جاسالعان قادام. ءبىز ماشينالاردى شىعارۋ تۋرالى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ينجەنەرلىك جانە تەحنولوگيالىق كلاستەر قۇرۋ، قۇزىرەتتەردى دامىتۋ، سەرۆيس ساپاسى مەن تەحنيكانى پايدالانۋ مادەنيەتىن ارتتىرۋ تۋرالى ايتىپ وتىرمىز. بۇل ۋاعدالاستىق فەرمەرلىك شارۋاشىلىقتاردىڭ تيىمدىلىگىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى جانە ەلىمىزدىڭ اگرارلىق سەكتورىن دامىتاتىن ينجەنەرلىك كادرلاردىڭ جاڭا بۋىنىن دايىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى «اگروماشحولدينگ KZ» ا ق پرەزيدەنتى دينارا شۇكىجانوۆا.
«John Deere Walldorf International GmbH» باس ديرەكتورى چابو لەيكو «John Deere» كومپانياسى قازاقستاندا ءوز جۇمىسىن باستاعانىنا وتە قۋانىشتى ەكەنىن ايتتى
- قازاقستانمەن وتە بەرىك سەرىكتەستىك قارىم-قاتىناس ورناتىپ جاتىرمىز. بۇل رەتتە، قازاقستاندىق اۋىل شارۋاشىلىعىنا بارىنشا ءتيىمدى جانە ەكولوگيالىق تازا تاسىلمەن جوعارى ساپالى ازىق- تۇلىك ونىمدەرىن وندىرۋگە كومەكتەسەمىز. سوندىقتان قازاقستان ءبىز ءۇشىن وتە ماڭىزدى نارىق سانالادى، - دەدى چابو لەيكو.
كومپانيا قازاقستانعا قوماقتى ينۆەستيسيا سالىپ جاتىر. 14 وبلىستا ساۋدا جەلىسىن اشىپ، سەرۆيستىك وقۋ ورتالىقتارى مەن قوسالقى بولشەكتەر دۇكەندەرىن جاساقتاعان. John Deere 90 ميلليون دوللاردان استام سوماداعى جابدىققا ينۆەستيتسيا سالدى.
كومپانيا قازاقستاندا اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىن سيفرلاندىرۋعا ينۆەستيسيا سالۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى. جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ قازاقستاننىڭ اگروونەركاسىپتىك كەشەنىندە جەرگىلىكتى دەڭگەيدە سالاعا قاجەت وزىق جابدىقتار شىعارۋعا ىقپال ەتەدى.
ادامي كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا اياسىندا كومپانيانىڭ ديلەرلەرىندە 600 دەن استام جوعارى بىلىكتى جانە جوعارى جالاقى الاتىن مامان جۇمىس ىستەيدى. ولار قازاقستاندا دا، شەتەلدە دە ءبىلىم العان.
چابو لەيكو «5+1» فورماتىنداعى كەزدەسۋ ورتالىق ازيا مەن قازاقستاننىڭ ا ق ش ۇكىمەتى ءۇشىن قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن بايقاتىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. وسى ورايدا ول قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا جانە قازاقستاندىق فەرمەرلەر الەمدەگى ۇزدىك تەحنولوگيالارعا قول جەتكىزۋىنە تىلەكتەس ەكەنىن ايتتى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ John Deere كومپانياسىنىڭ ت م د جانە ورتالىق ازيا ەلدەرى بويىنشا پرەزيدەنتى چابو لەيكومەن كەزدەستى.
