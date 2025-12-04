جەننيفەر لوپەس مەن بەكستريت بويس كونسەرتتەرى مەيرامحانالار مەن ءدامحانالاردىڭ ساۋداسىن 11 پايىزعا ارتتىردى - ۇلتتىق بانك
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءوز تاجىريبەسىندە العاش رەت حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مادەني شارالاردىڭ ەلدەگى ەكونوميكاعا اسەرىن باعالادى. وسى باعالاۋعا سۇيەنسەك، جەننيفەر لوپەس پەن Backstreet Boys كونسەرتتەرى استانا مەن الماتىداعى مەيرامحانا، ءدامحانالاردىڭ ساۋداسىن 11 پايىزعا دەيىن ارتتىرعان.
- 2025 -جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىندا استانا مەن الماتىدا تانىمال حالىقارالىق ورىنداۋشىلاردىڭ (Jennifer Lopez, Backstreet Boys) كونسەرتتەرى تۇتىنۋشىلىق بەلسەندىلىكتىڭ جەرگىلىكتى وسۋىنە ىقپال ەتتى. …الىنعان باعالاۋلارعا سايكەس، الەمدىك دەڭگەيدەگى ورىنداۋشىلاردىڭ كونسەرتتەرى تاماق قىزمەتى سالاسىنداعى الشاقتىقتىڭ ءارتىس پەن قابىلداۋشى قالاعا بايلانىستى 5-11 پايىزعا ارتۋىنا اكەلدى. ەڭ ايقىن اسەر استانا قالاسىندا بايقالدى: كونسەرتتەردىڭ وتكىزىلۋى قوعامدىق تاماقتانۋ قىزمەتتەرى كولەمىنىڭ الشاقتىعىن شامامەن 8,4 پايىزعا ارتتىردى. استانا قالاسىندا وتكەن Backstreet Boys كونسەرتىنىڭ اسەرى قىزمەت كولەمى بويىنشا دا، بولشەك ساۋدادا دا ماگنيتۋداسى جاعىنان ءبىرشاما جوعارى بولدى. اتالعان كونسەرت وتكەن كەزەڭدە استانا قالاسىندا وزگە دە بۇقارالىق ءىس-شارالاردىڭ (Astana Finance Days) قاتار وتكەنىن ەسكەرۋ قاجەت. بۇل قوعامدىق تاماقتانۋ نارىعىنداعى جەرگىلىكتى بەلسەندىلىكتى قوسىمشا كۇشەيتكەن بولۋى مۇمكىن، - دەپ جازىلعان قۇجاتتا.
ءبىراق ۇلتتىق بانك ساراپشىلارى بۇل فاكتور باعانىڭ وسۋىنە ىقپال ەتتى دەپ ناقتى بولجاۋعا كەلمەيتىنىن ەسكەرتەدى.
- الىنعان ناتيجەلەر تۇتىنۋشىلىق بەلسەندىلىكتىڭ مۇنداي قىسقامەرزىمدى سەرپىنى باعا سەرپىنىنە دە جەرگىلىكتى دەڭگەيدە اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى، الايدا بۇل بولجام جەكە قوسىمشا تالداۋدى تالاپ ەتەدى، - دەلىنگەن ۇلتتىق بانك مالىمەتىندە.
بۇعان دەيىن جەي لو كونسەرتى الماتىعا 10 ميلليارد تەڭگە تابىس اكەلگەنىن جازعان ەدىك.