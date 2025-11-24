جەنەۆادا ۋكراينا ماسەلەسى بويىنشا كەلىسسوزدەر باستالدى
استانا. KAZINFORM - شۆەيتساريا استاناسىندا ۇلى بريتانيا، فرانسيا، گەرمانيا، ۋكراينا جانە ا ق ش وكىلدەرى رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى داعدارىستى رەتتەۋ ماسەلەلەرىنە قاتىستى كەلىسسوزدەردى باستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ۋكراينا پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى اندرەي ەرماك ۋكراين دەلەگاتسياسىنىڭ جەنەۆادا جۇمىسقا كىرىسكەنىن مالىمدەدى.
- ۇلى بريتانيا، فرانسيا جانە گەرمانيا ليدەرلەرىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشىلەرى - دجوناتان پاۋەلل، ەممانيۋەل بونن جانە گيۋنتەر زاۋتتەرمەن العاشقى كەزدەسۋ وتكىزدىم، - دەپ جازدى ەرماك Telegram-ارناسىندا.
بۇعان دەيىن ەۋروپالىق باسىلىمداردا ە و اتىنان كەلىسسوزدەرگە ەۋروكوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەننىڭ اپپارات جەتەكشىسى بورن زايبەرت قاتىسادى دەپ حابارلانعان.
سونىمەن قاتار، 24-قاراشادا ا ق ش ۇسىنعان داعدارىستى شەشۋ جونىندەگى ۇسىنىستاردى تالقىلاۋعا ارنالعان ەۋرووداق كوشباسشىلارىنىڭ كەزەكتەن تىس ءسامميتى وتەدى.
بۇدان بۇرىن دونالد ترامپ ۋكرايناعا ۇسىنىلعان سوعىستى بەيبىت جولمەن رەتتەۋ جوسپارى سوڭعى نۇسقا بولىپ تابىلا ما دەگەن سۇراققا تەرىس جاۋاپ بەردى.