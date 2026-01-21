جۇمىسىنان ايىرىلعاندارعا الەۋمەتتىك تولەمدى قالاي الۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جۇمىسىنان ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان (بۇدان ءارى - م ءا س ق) الەۋمەتتىك تولەم الۋشىلاردىڭ سانى 354,2 مىڭ ادامدى قۇرادى.
ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل رەتتە 2025 -جىلى 311,9 مىڭ ادامعا تولەم العاش رەت تاعايىندالدى. تولەمدەردىڭ جالپى سوماسى 130,4 ميلليارد تەڭگە بولدى.
قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس جۇمىستان بوساتىلعان جۇمىسكەرلەر مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ وتىلىنە جانە سوڭعى 24 ايداعى تابىسىنا بايلانىستى 1 ايدان 6 ايعا دەيىن جۇمىسىنان ايىرىلۋى بويىنشا الەۋمەتتىك تولەمدەر الادى. تولەم جوعالعان كىرىستىڭ %45 ىنا دەيىنگى مولشەردە ءماسق قاراجاتى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى.
تولەم تاعايىنداۋ ءۇشىن جۇمىستان بوساتىلعان جۇمىسكەرگە:
- eGov.kz پورتالىندا اۆتوريزاتسيالانۋ؛
- «جۇمىسقا ورنالاستىرۋ جانە جۇمىسپەن قامتۋ» بولىمىندە «جۇمىس ىزدەۋشى ادامداردى تىركەۋ» قىزمەتىن تاڭداۋ؛
- ونلاين-قىزمەتكە تاپسىرىس بەرىپ، بارلىق جولداردى تولتىرۋ جانە وعان ە س ق- مەن قول قويىپ، ءوتىنىمدى جىبەرۋ قاجەت؛
- ءبىر كۇن ىشىندە تۇرعىلىقتى جەرىڭىزدەگى مانساپ ورتالىعى (بۇدان ءارى - م و) بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىنادى؛
- ەگەر جۇمىس تابىلماسا، 3 جۇمىس كۇنى ىشىندە قاشىقتىقتان جۇمىسسىز مارتەبەسى بەرىلەدى (قاجەت بولعان جاعدايدا سىزگە م و قىزمەتكەرى قوسىمشا اقپارات جيناۋ ءۇشىن حابارلاسادى)؛
بۇل قىزمەتتى ونلاين رەجيمىندە ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسى (enbek.kz) ارقىلى دا الۋعا بولادى.
جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلۋ تۋرالى مالىمەتتەر بولعان كەزدە ەڭبەك مينىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى پرواكتيۆتى فورماتتا م ءا س ق- تان تولەمدى تاعايىنداۋ بويىنشا قىزمەت كورسەتۋگە كەلىسۋ ءۇشىن موبيلدى تەلەفونعا SMS حابارلاما جىبەرەدى. كەلىسكەن جاعدايدا SMS حابارلاماعا جاۋاپ بەرۋ قاجەت. تولەم اۆتوماتتى تۇردە تاعايىندالادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ءماسق قاراجاتى ەسەبىنەن جۇمىستان ايىرىلعان جاعدايدا تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەم جۇمىستان شىعۋ سەبەپتەرىنە قاراماستان جۇزەگە اسىرىلادى جانە جۇمىسسىز ادامدى ول جۇمىس ىزدەگەن كەزەڭدە قولداۋعا ارنالعان.
وسىعان دەيىن 17 مىڭنان استام الەۋمەتتىك تولەم اۆتوماتتى تۇردە تاعايىندالعانى تۋرالى جازدىق.