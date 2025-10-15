جۇمىستان ايىرىلعان جاعدايدا قالاي الەۋمەتتىك تولەم الۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 1-قازانداعى جاعداي بويىنشا مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان جۇمىسىنان ايىرىلۋىنا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم الۋشىلاردىڭ سانى 285,2 مىڭ ادام بولدى. بۇل رەتتە بيىل 240,5 مىڭ ادامعا تولەم العاش رەت تاعايىندالدى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، تولەمنىڭ جالپى سوماسى - 95 ميلليارد تەڭگە.
قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس جۇمىستان بوساتىلعان جۇمىسكەرلەر مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ وتىلىنە جانە سوڭعى 24 ايداعى تابىسىنا بايلانىستى 1 ايدان 6 ايعا دەيىن جۇمىسىنان ايىرىلۋى بويىنشا الەۋمەتتىك تولەم الادى. تولەم جوعالعان كىرىستىڭ %45 ىنا دەيىنگى مولشەردە ءماسق قاراجاتى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى.
تولەم تاعايىنداۋ ءۇشىن جۇمىستان بوساتىلعان جۇمىسكەرگە:
- eGov.kz پورتالىندا اۆتوريزاتسيالانۋ؛
- «جۇمىسقا ورنالاستىرۋ جانە جۇمىسپەن قامتۋ» بولىمىندە «جۇمىس ىزدەۋشى ادامداردى تىركەۋ» قىزمەتىن تاڭداۋ؛
- ونلاين- قىزمەتكە تاپسىرىس بەرىپ، بارلىق جولداردى تولتىرۋ جانە وعان ە س ق- مەن قول قويىپ، ءوتىنىمدى جىبەرۋ قاجەت؛
- ءبىر كۇن ىشىندە تۇرعىلىقتى جەرىڭىزدەگى مانساپ ورتالىعى بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىنادى؛
- ەگەر جۇمىس تابىلماسا، 3 جۇمىس كۇنى ىشىندە قاشىقتىقتان جۇمىسسىز مارتەبەسى بەرىلەدى (قاجەت بولعان جاعدايدا سىزگە مو قىزمەتكەرى قوسىمشا اقپارات جيناۋ ءۇشىن حابارلاسادى)؛
بۇل قىزمەتتى ونلاين رەجيمىندە ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسى (enbek.kz) ارقىلى دا الۋعا بولادى.
جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلۋ تۋرالى مالىمەتتەر بولعان كەزدە ەڭبەكمينىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى پرواكتيۆتى فورماتتا م ءا س ق-تان تولەمدى تاعايىنداۋ بويىنشا قىزمەت كورسەتۋگە كەلىسۋ ءۇشىن ءموبيلدى تەلەفونعا SMS- حابارلاما جىبەرەدى. كەلىسكەن جاعدايدا SMS- حابارلاماعا جاۋاپ بەرۋ قاجەت. تولەم اۆتوماتتى تۇردە تاعايىندالادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، م ءا س ق قاراجاتى ەسەبىنەن جۇمىستان ايىرىلعان جاعدايدا تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەم جۇمىستان شىعۋ سەبەپتەرىنە قاراماستان جۇزەگە اسىرىلادى جانە جۇمىسسىز ادامدى ول جۇمىس ىزدەگەن كەزەڭدە قولداۋعا ارنالعان.
ايتا كەتەيىك، 2024 -جىلى شامامەن 1,4 ميلليون ادام م ءا س ق-تان الەۋمەتتىك تولەم الدى.
اۆتور
ەلميرا ورالبايەۆا