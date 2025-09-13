08:07, 13 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
جۇمىستا كوز شىرىمىن الۋ نەسىمەن پايدالى؟
قىزمەتكەرلەر جۇمىس بارىسىندا 15- 20 مينۋت ۇيىقتاسا، سەرگىپ، شارشاعانى باسىلادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
سومنولوگ، مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى سوفيا چەركاسوۆانىڭ ايتۋىنشا، ۇلكەن جۇكتەمەمەن جۇرگەن، شارشاعان ادام ءۇشىن كۇندىزگى قىسقا ۇيقى وتە پايدالى. بۇدان بولەك، مۇنداي دەمالىس كۇندى ءتيىمدى اياقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«كۇندىزگى ۇيقىدان كەيىنگى السىزدىكتەن قورقۋدىڭ قاجەتى جوق، سەبەبى ول ادەتتە 40 مينۋتتان اساتىن ۇيقىعا ءتان. Power nap (قىسقا ۇيقى - رەد. ) تاجىريبەسىن ەنگىزگەن باتىس كومپانيالارى ونىڭ قىزمەتكەرلەردىڭ كرەاتيۆتىلىگىن جانە ينتەللەكتۋالدىق جۇمىس قابىلەتىن ارتتىراتىنىنا كوز جەتكىزدى»، - دەدى سوفيا چەركاسوۆا.