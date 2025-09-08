جۇمىستا جىلاۋ السىزدىك پە، تابيعي رەاكسيا ما؟
جۇمىستا جىلاۋ كاسىبي ورتادا ءالى دە ابەستىككە جاقىن قۇبىلىس سانالادى. ءبىراق كەيىنگى زەرتتەۋلەر مۇنىڭ ءجيى كەزدەسەتىنىن كورسەتىپ وتىر، دەپ حابارلايدى studyfinds.org.
Mental health قوسىمشاسى Headspace جۇرگىزگەن ساۋالناماعا سايكەس، وفلاين جۇمىس ىستەيتىندەردىڭ %48 ى، گيبريد رەجيمىندەگىلەردىڭ %44 ى جۇمىسىنا بايلانىستى جىلاعان. قاشىقتان ەڭبەك ەتەتىندەر اراسىندا بۇل كورسەتكىش %70 عا دەيىن جەتكەن. سەبەپتەرى ءارتۇرلى: شامادان تىس جۇمىس جۇكتەمەسى، ۇجىمداعى قاقتىعىستار، ۇيىمداعى وزگەرىستەر نەمەسە مۇلدە جۇمىسقا قاتىسى جوق جەكە ماسەلەلەر. قالاي بولعاندا دا، كوز جاسى - كۇيزەلىستىڭ تابيعي كورىنىسى.
الايدا جۇمىس ورنىندا جىلاۋ ۇيلەنۋ تويى نەمەسە جانازا كەزىندەگىدەي قابىلدانبايدى. مۇندا ول توسىن، ىڭعايسىز ءارى ورىنسىز بولىپ كورىنەدى. ارىپتەستەردىڭ ويىنا ءتۇرلى كۇدىك كەلەدى: شىنىمەن قينالىپ تۇر ما، الدە جاعدايدى ءوز پايداسىنا بۇرعىسى كەلە مە؟ ەگەر كوز جاسى ادالدىقپەن، جۇمىسىنا جاناشىرلىقپەن نەمەسە اۋىر جەكە جاعدايلارمەن بايلانىستى بولسا، تۇسىنىستىكپەن قارالادى. ال السىزدىك رەتىندە قابىلدانسا، بەدەلگە نۇقسان كەلتىرەدى.
گەندەرلىك قالىپتار دا اسەر ەتەدى. ايەلدەر كوبىرەك جىلايدى جانە ولاردى «سەزىمگە بەرىلگىش»، «پروفەسسيونالدى ەمەس» دەپ باعالايتىندار بار. ەرلەر ءۇشىن كوز جاسى ءتىپتى قوعامداعى «ەركەكتىك» ستەرەوتيپكە قايشى. ەكى جاعدايدا دا ءجيى جىلاۋ مانساپتىڭ وسۋىنە كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن.
بۇل جەردە جۇمىس ورنىنىڭ مادەنيەتى شەشۋشى ءرول اتقارادى. قاتاڭ، قىسىمدى ورتادا ەموتسيا كورسەتۋگە جول بەرىلمەيدى. ال قولداۋشى ۇيىمداردا كوز جاس ادامنىڭ تابيعي بولمىسىنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە قابىلدانادى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، جۇمىستا جىلاۋدى السىزدىك رەتىندە ەمەس، دەنەنىڭ كۇيزەلىسكە قالىپتى رەاكسياسى رەتىندە ءتۇسىنۋ قاجەت. باسشىلار ءۇشىن ەڭ ماڭىزدىسى - قىزمەتكەردى باعالاماۋ ەمەس، تۇسىنىستىكپەن قاراپ، قولداۋ كورسەتۋ. ويتكەنى كوز جاسى كوبىنە شارشاعان، ءبىراق جۇمىسقا ادال قىزمەتكەردىڭ جان ايقايى بولۋى مۇمكىن.