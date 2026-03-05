ق ز
    07:15, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    جۇمىستا باستىقتى وسەكتەۋ پايدالى بولىپ شىقتى

    استانا. قازاقپارات - امەريكالىق پسيحولوگتاردىڭ زەرتتەۋى بويىنشا، باستىق تۋرالى وسەك ايتۋ قىزمەتكەرلەردىڭ سترەسسىن ازايتىپ، كوماندالىق جۇمىس پەن ونىمدىلىكتى ارتتىرا الادى. زەرتتەۋ بارىسىندا 300 دەن استام قاتىسۋشى زەرتتەلگەن.

    қоғам
    سۋرەت: istockphoto.com

    ماقالا Journal of Business Ethics جۋرنالىندا جاريالانعان.

    ناتيجەلەر كورسەتكەندەي، بىرگە اڭگىمە ايتۋ قىزمەتكەرلەرگە ورتاق پىكىرلەس سەزىمىن بەرەدى، كوماندادا سەنىم قالىپتاسادى. مي بۇل ارەكەتتى الەۋمەتتىك قولداۋ رەتىندە قابىلدايدى، سوندىقتان پسيحيكالىق كەرنەۋ ازايادى. اڭگىمەلەسۋ سوزىلمالى سترەسس ناتيجەسىندە جينالعان سيتوكيندەردىڭ دەڭگەيىن تومەندەتەدى، ياعني ورگانيزمگە پايدالى اسەرىن تيگىزەدى.

    زەرتتەۋ اۆتورلارى ەسكەرتەدى: باستىق جايلى جاعىمسىز پىكىرلەردى ۇنەمى ايتۋ جۇمىسقا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن، ءبىراق قىسقا «اڭگىمەلەسۋ ساتتەرى» قىزمەتكەرلەر اراسىنداعى بايلانىس پەن كوماندالىق جۇمىسقا وڭ ىقپال ەتەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
