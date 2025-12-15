ق ز
    20:30, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جۇمىسسىزدار مەملەكەتتەن قالاي الەۋمەتتىك تولەم الا الادى؟

    استانا. قازاقپارات – 1-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان جۇمىسىنان ايىرىلۋىنا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم الۋشىلاردىڭ سانى - 331,7 مىڭ ادام. بيىل 289,8 مىڭ ادامعا تولەم العاش رەت تاعايىندالىپ وتىر. تولەمنىڭ جالپى سوماسى - 118,5 ميلليارد تەڭگە.

    әлеуметтік төлем
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    جۇمىسسىزدار مەملەكەتتەن قالاي الەۋمەتتىك تولەم الا الادى؟

    قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس ازاماتتار مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ وتىلىنە جانە كەيىنگى 24 ايداعى تابىسىنا بايلانىستى 1 ايدان 6 ايعا دەيىن جۇمىسىنان ايىرىلۋى بويىنشا الەۋمەتتىك تولەم الا الادى. ول بۇعان دەيىنگى كىرىستىڭ %45 ىنا دەيىنگى مولشەردە م ءا س ق قاراجاتى ەسەبىنەن تولەنەدى.

    ول ءۇشىن:

    eGov.kz پورتالىندا تىركەلۋ؛

    «جۇمىسقا ورنالاستىرۋ جانە جۇمىسپەن قامتۋ» بولىمىندە «جۇمىس ىزدەۋشى ادامداردى تىركەۋ» قىزمەتىن تاڭداۋ؛

    ونلاين قىزمەتكە تاپسىرىس بەرىپ، بارلىق جولدى تولتىرۋ جانە وعان ە ت س ق- مەن قول قويىپ، ءوتىنىشتى جىبەرۋ قاجەت؛

    ءبىر كۇن ىشىندە تۇرعىلىقتى جەرىڭىزدەگى مانساپ ورتالىعى بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىنادى؛

    جۇمىس تابىلماسا، 3 جۇمىس كۇنى ىشىندە قاشىقتان جۇمىسسىز مارتەبەسى بەرىلەدى (قاجەت بولعان جاعدايدا سىزگە مو قىزمەتكەرى قوسىمشا اقپارات جيناۋ ءۇشىن حابارلاسادى)؛

    بۇل قىزمەتتى ونلاين رەجيمدە ەلەكترون ەڭبەك بيرجاسى (enbek.kz) ارقىلى دا الۋعا بولادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
