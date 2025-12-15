جۇمىسسىزدار مەملەكەتتەن قالاي الەۋمەتتىك تولەم الا الادى؟
استانا. قازاقپارات – 1-جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان جۇمىسىنان ايىرىلۋىنا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم الۋشىلاردىڭ سانى - 331,7 مىڭ ادام. بيىل 289,8 مىڭ ادامعا تولەم العاش رەت تاعايىندالىپ وتىر. تولەمنىڭ جالپى سوماسى - 118,5 ميلليارد تەڭگە.
قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس ازاماتتار مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ وتىلىنە جانە كەيىنگى 24 ايداعى تابىسىنا بايلانىستى 1 ايدان 6 ايعا دەيىن جۇمىسىنان ايىرىلۋى بويىنشا الەۋمەتتىك تولەم الا الادى. ول بۇعان دەيىنگى كىرىستىڭ %45 ىنا دەيىنگى مولشەردە م ءا س ق قاراجاتى ەسەبىنەن تولەنەدى.
ول ءۇشىن:
eGov.kz پورتالىندا تىركەلۋ؛
«جۇمىسقا ورنالاستىرۋ جانە جۇمىسپەن قامتۋ» بولىمىندە «جۇمىس ىزدەۋشى ادامداردى تىركەۋ» قىزمەتىن تاڭداۋ؛
ونلاين قىزمەتكە تاپسىرىس بەرىپ، بارلىق جولدى تولتىرۋ جانە وعان ە ت س ق- مەن قول قويىپ، ءوتىنىشتى جىبەرۋ قاجەت؛
ءبىر كۇن ىشىندە تۇرعىلىقتى جەرىڭىزدەگى مانساپ ورتالىعى بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىنادى؛
جۇمىس تابىلماسا، 3 جۇمىس كۇنى ىشىندە قاشىقتان جۇمىسسىز مارتەبەسى بەرىلەدى (قاجەت بولعان جاعدايدا سىزگە مو قىزمەتكەرى قوسىمشا اقپارات جيناۋ ءۇشىن حابارلاسادى)؛
بۇل قىزمەتتى ونلاين رەجيمدە ەلەكترون ەڭبەك بيرجاسى (enbek.kz) ارقىلى دا الۋعا بولادى.