جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلۋ جۇمىس تابۋعا قانشالىقتى كومەكتەسەدى
الماتى. KAZINFORM - جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلۋدىڭ قانداي پايداسى بار؟ بۇل سۇراققا الماتى قالاسى ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىعىنىڭ ماماندارى جاۋاپ بەردى.
ەلىمىزدە جۇمىستان ءوز ەركىمەن كەتكەن نە بەلگىلى ءبىر سەبەپتەرمەن شىعىپ قالعان ادامدار جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلمەي، جاڭا جۇمىس ورنىن ءوز بەتىنشە ىزدەۋدى ءجون كورەدى. الايدا الماتى قالاسى ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي مارتەبە الۋدىڭ پايداسى بار جانە ول جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى.
الدىمەن ازامات ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىعىنا جۇگىنىپ نە enbek.kz ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسى ارقىلى جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلۋى قاجەت. سول ارقىلى ول قىسقا مەرزىمدى كاسىبي وقۋعا جولداما الىپ، جاڭا ماماندىقتى مەڭگەرە الادى. سونداي-اق جۇمىس بەرۋشىلەر تاراپىنان تۇراقتى جۇمىسقا نە سۋبسيديالانعان جۇمىس ورىندارىنا جولداما الۋى مۇمكىن.
ودان بولەك جۇمىسىنان ايىرىلعان جاعدايدا تولەنەتىن الەۋمەتتىك تولەمدەرگە ءوتىنىم بەرۋىنە بولادى. ونى تاعايىنداۋ ءۇشىن مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋى جانە جۇمىسسىز رەتىندە رەسمي تىركەلۋ قاجەت. تولەمدى الۋعا ءوتىنىشتى جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەن كەزدە enbek.kz جانە egov.kz پورتالىندا نەمەسە مانساپ ورتالىعىندا جانە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى بەرۋ قاجەت.
الماتى قالاسى ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى 56638 ازامات جۇمىسسىز رەتىندە تىركەۋگە تۇرعان. قازىرگى دەيىن ولاردان 25367 ادام تۇراقتى جانە ۋاقىتشا جۇمىستارعا ورنالاستىرىلدى. ال 2024-جىلى الماتىدا 49840 ادام جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلىپ، كەيىن 26304 ادام جۇمىسقا ورنالاسقان.
- قازىرگى تاڭدا الماتى قالاسى بويىنشا جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ بەلسەندى شارالارىمەن 19737 ازامات قامتىلدى. ونىڭ ىشىندە: جاستار پراكتيكاسىنا - 707 ادام، الەۋمەتتىك جۇمىس ورىندارىنا - 499 ادام، «كۇمىس جاس» جوباسىنا - 577 ادام، قوعامدىق جۇمىستارعا - 9165 ادام، «التىن جاس» جوباسىنا - 487 ادام، كاسىبي وقىتۋعا - 906 ادام، skills.enbek.kz پلاتفورماسى ارقىلى ونلاين وقىتۋعا - 4240 ادام، كاسىپكەرلىك باستامالارعا جاردەمدەسۋگە - 3156 ادام تارتىلدى، - دەپ حابارلادى ورتالىقتان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا قانداي ماماندىقتارعا سۇرانىس ارتىپ، قانداي سالاداعى ماماندارعا سۇرانىس تومەندەگەنىن جازعانبىز.