19:15, 25 - تامىز 2025 | GMT +5
جۇمىسسىز قازاقستاندىقتارعا قابارلاما كەلەدى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى تىركەلگەن جۇمىسسىزدار اراسىنان قيىن جاعدايعا تاپ بولعان 24790 قازاقستاندىققا جۇمىس تۋرالى اقپاراتپەن SMS حابارلاما جىبەرەدى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار مەن وبلىس ورتالىقتارىنىڭ تۇرعىندارىن قوسپاعاندا، ازاماتتار ءبىر مەزگىلدە 1414 قىزمەتىنەن اۋىل شارۋاشىلىعى حالىق ساناعىن وتكىزۋ ءۇشىن ساناق قىزمەتكەرى (سۇحباتتاسۋشى) رەتىندە جۇمىسقا ورنالاسۋ تۋرالى ۇسىنىسپەن SMS حابارلاما الادى.
ايتا كەتەيىك، اۋىل شارۋاشىلىعى ساناعى 20-قىركۇيەك پەن 20-قازان ارالىعىندا وتكىزىلەدى، ول جەكە اڭگىمەلەسۋ ادىسىمەن جۇرگىزىلەدى.