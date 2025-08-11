جۇمىسسىز قازاقستاندىقتارعا مەملەكەتتەن تولەم بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتاردىڭ جۇمىستان شىعىپ قالۋ سەبەپتەرىنە قاراماستان مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان تولەم الۋ مۇمكىندىگى بار. تولەم تۋرالى تولىعىراق ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورى جولدامالاردى قاراۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى سامال توقسانعازينا ءتۇسىندىردى.
- ۋاقىتشا جۇمىسسىز جۇرگەن قازاقستاندىقتار ءۇشىن مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان تولەم قاراستىرىلعان. ونى تاعايىنداۋ ءۇشىن مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ جانە جۇمىسسىز رەتىندە رەسمي تىركەلۋ قاجەت. تولەم جۇمىستان شىعۋ سەبەبىنە قاراماستان تولەنەدى جانە جۇمىسسىز ادامدى جۇمىس ىزدەپ جۇرگەن كەزەڭدە قولداۋعا ارنالعان، - دەدى سامال توقسانعازينا.
ونىڭ ايتۋىنشا، تولەم مولشەرى ءار ادامعا جەكە ەسەپتەلەدى.
- جۇمىسشىنىڭ كەيىنگى ەكى جىلداعى كىرىسىنە جانە مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ وتىلىنە بايلانىستى. تولەم مەرزىمى - 1 ايدان 6 ايعا دەيىن. تولەمدى الۋعا ءوتىنىشتى جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەن كەزدە enbek.kz جانە egov.kz پورتالىندا نەمەسە مانساپ ورتالىعىندا جانە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى بەرۋ مۇمكىندىگى بار. ودان بولەك حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى ارقىلى دا ءوتىنىش بەرە الاسىز. ەسكە سالاتىن جايت، ءوتىنىشتى جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەننەن كۇننەن باستاپ 12 اي ىشىندە الۋعا بولادى. ءسىز ءۇشىن قورعا تولەنگەن الەۋمەتتىك اۋدارىمداردى enbek.kz پورتالى، ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى جانە حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنان بىلۋگە بولادى، - دەيدى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، ەلىمىزدە جىل باسىنان بەرى 4,7 ميلليون ادامعا الەۋمەتتىك تولەم بەرىلدى.
بيىل ماۋسىمداعى مالىمەت بويىنشا قازاقستاندىقتار 310 ميلليارد تەڭگە سومادا جاردەماقى مەن الەۋمەتتىك تولەم العان.