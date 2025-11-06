جۇمىسقا قابىلداۋ باستالدى: ل ر ت جۇيەسىنە قىزمەتكەرلەر ىرىكتەلۋدە
استانا. قازاقپارات - «City Transportation Systems» ج ش س استاناداعى جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) جۇيەسىندە جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن قىزمەتكەرلەردى قابىلداۋ باستالعانىن حابارلادى.
كومپانيا تومەندەگى لاۋازىمدارعا ۇمىتكەرلەر ىزدەيدى:
1. ستانسيالاردىڭ اۋىسىم باسشىلارى؛
2. ستانسيا كەزەكشىلەرى؛
3. جىلجىمالى قۇرام ورتالىعىنىڭ قوزعالىس ديسپەتچەرلەرى؛
4. جىلجىمالى قۇرام ورتالىعىنىڭ ورتالىقتاندىرۋ بەكەتىنىڭ ديسپەتچەرلەرى؛
5. ل ر ت جابدىقتارى مەن ينفراقۇرىلىمىن باسقارۋ ورتالىعىنىڭ ديسپەتچەرلەرى؛
6. دابىل تەحنيكتەرى؛
7. بايلانىس تەحنيكتەرى؛
8. ەلەكتر مونتەرلەرى؛
9. جول جوندەۋ ۋچاسكەسىنىڭ شەبەرلەرى؛
10. جابدىقتاردى جوندەۋ سلەسارلارى؛
11. قويما مەڭگەرۋشىلەرى.
- LRT جۇيەسىندە جۇمىس ىستەيتىن بولاشاق مامانداردى وقىتۋ جۇمىس بەرۋشى ەسەبىنەن جۇرگىزىلەدى. تەوريالىق جانە پراكتيكالىق دايىندىق قازاقستاندا جانە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا وتەدى. كۋرستىڭ ۇزاقتىعى ماماندىققا بايلانىستى 4-6 ايدى قۇرايدى.
باعدارلاما اياقتالعان سوڭ قاتىسۋشىلارعا حالىقارالىق ۇلگىدەگى سەرتيفيكات تابىستالىپ، بارلىعى LRT بولىمشەلەرىنە جۇمىسقا ورنالاستىرىلادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار:
- كولىك، ماشينا جاساۋ، ەلەكتر تەحنيكاسى نەمەسە ءتيىستى سالالار بويىنشا جوعارى نەمەسە ورتا- ارناۋلى ءبىلىم؛
- كەمىندە 2 جىل جۇمىس تاجىريبەسى.
تولىق بىلىكتىلىك تالاپتارى cts.gov.kz سايتىندا جاريالانعان. تۇيىندەمەلەر وسى سايت ارقىلى قابىلدانادى.
ايتا كەتەيىك، استانادا LRT جەلىسى قوسشىعا قاراي ۇزارتىلادى.