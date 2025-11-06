ق ز
    10:40, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جۇمىسقا قابىلداۋ باستالدى: ل ر ت جۇيەسىنە قىزمەتكەرلەر ىرىكتەلۋدە

    استانا. قازاقپارات - «City Transportation Systems» ج ش س استاناداعى جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) جۇيەسىندە جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن قىزمەتكەرلەردى قابىلداۋ باستالعانىن حابارلادى.

    Third LRT train lifted onto track in Astana
    فوتو: CTS

    كومپانيا تومەندەگى لاۋازىمدارعا ۇمىتكەرلەر ىزدەيدى:

    1. ستانسيالاردىڭ اۋىسىم باسشىلارى؛

    2. ستانسيا كەزەكشىلەرى؛

    3. جىلجىمالى قۇرام ورتالىعىنىڭ قوزعالىس ديسپەتچەرلەرى؛

    4. جىلجىمالى قۇرام ورتالىعىنىڭ ورتالىقتاندىرۋ بەكەتىنىڭ ديسپەتچەرلەرى؛

    5. ل ر ت جابدىقتارى مەن ينفراقۇرىلىمىن باسقارۋ ورتالىعىنىڭ ديسپەتچەرلەرى؛

    6. دابىل تەحنيكتەرى؛

    7. بايلانىس تەحنيكتەرى؛

    8. ەلەكتر مونتەرلەرى؛

    9. جول جوندەۋ ۋچاسكەسىنىڭ شەبەرلەرى؛

    10. جابدىقتاردى جوندەۋ سلەسارلارى؛

    11. قويما مەڭگەرۋشىلەرى.

    - LRT جۇيەسىندە جۇمىس ىستەيتىن بولاشاق مامانداردى وقىتۋ جۇمىس بەرۋشى ەسەبىنەن جۇرگىزىلەدى. تەوريالىق جانە پراكتيكالىق دايىندىق قازاقستاندا جانە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا وتەدى. كۋرستىڭ ۇزاقتىعى ماماندىققا بايلانىستى 4-6 ايدى قۇرايدى.

    باعدارلاما اياقتالعان سوڭ قاتىسۋشىلارعا حالىقارالىق ۇلگىدەگى سەرتيفيكات تابىستالىپ، بارلىعى LRT بولىمشەلەرىنە جۇمىسقا ورنالاستىرىلادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار:

    - كولىك، ماشينا جاساۋ، ەلەكتر تەحنيكاسى نەمەسە ءتيىستى سالالار بويىنشا جوعارى نەمەسە ورتا- ارناۋلى ءبىلىم؛

    - كەمىندە 2 جىل جۇمىس تاجىريبەسى.

    تولىق بىلىكتىلىك تالاپتارى cts.gov.kz سايتىندا جاريالانعان. تۇيىندەمەلەر وسى سايت ارقىلى قابىلدانادى.

    ايتا كەتەيىك، استانادا LRT جەلىسى قوسشىعا قاراي ۇزارتىلادى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
