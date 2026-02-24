07:58, 24 - اقپان 2026 | GMT +5
جۇمىسپەن قامتۋ: ەلىمىزدە كوش باسىندا قاي سالا تۇر
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى IV توقسان قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان ەكونوميكاسىندا 9278,9 مىڭ ادام جۇمىسپەن قامتىلعان، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ونىڭ ىشىندە:
7,2 ميلليون - جالدامالى قىزمەتكەرلەر (%77)
2,1 ميلليون - ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار (%23)
جۇمىسپەن قامتىلعانداردىڭ ۇلەسى ەڭ جوعارى سالالار:
ساۋدا - %17
ءبىلىم بەرۋ - %13,2
ونەركاسىپ - %12,5
اۋىل شارۋاشىلىعى - %10,3
كولىك جانە قويما - %7,2
قۇرىلىس - %6,8
دەنساۋلىق ساقتاۋ - %6,6
- 2024-جىلعى سايكەس توقسانمەن سالىستىرعاندا جالپى جۇمىسپەن قامتۋ كولەمى 110 مىڭ ادامعا ارتتى، ءوسىمنىڭ باسىم بولىگى جالدامالى قىزمەتكەرلەر ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى قانشا ازامات ماراپاتقا يە بولعانىن جازعانبىز.