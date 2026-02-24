ق ز
    07:58, 24 - اقپان 2026 | GMT +5

    جۇمىسپەن قامتۋ: ەلىمىزدە كوش باسىندا قاي سالا تۇر

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى IV توقسان قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان ەكونوميكاسىندا 9278,9 مىڭ ادام جۇمىسپەن قامتىلعان، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ا
    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    ونىڭ ىشىندە:

    7,2 ميلليون - جالدامالى قىزمەتكەرلەر (%77)

    2,1 ميلليون - ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار (%23)

    جۇمىسپەن قامتىلعانداردىڭ ۇلەسى ەڭ جوعارى سالالار:

    ساۋدا - %17

    ءبىلىم بەرۋ - %13,2

    ونەركاسىپ - %12,5

    اۋىل شارۋاشىلىعى - %10,3

    كولىك جانە قويما - %7,2

    قۇرىلىس - %6,8

    دەنساۋلىق ساقتاۋ - %6,6

    - 2024-جىلعى سايكەس توقسانمەن سالىستىرعاندا جالپى جۇمىسپەن قامتۋ كولەمى 110 مىڭ ادامعا ارتتى، ءوسىمنىڭ باسىم بولىگى جالدامالى قىزمەتكەرلەر ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇدان بۇرىن جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى قانشا ازامات ماراپاتقا يە بولعانىن جازعانبىز.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
