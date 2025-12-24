جۇمىسپەن 1,2 ميلليون جاس قامتىلدى: استانادا جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى قورىتىندىلاندى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا جۇمىسشى ماماندىقتار جىلىن قورىتىندىلاۋعا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارا باستالدى. بۇل جيىن جۇمىسشى ماماندىق يەلەرىنىڭ ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا قوسقان ۇلەسىن كورسەتۋگە، ەڭبەكتىڭ بەدەلىن ارتتىرۋعا ارنالعان ماڭىزدى الاڭعا اينالدى.
ءبىر جىل بويى جۇمىسشى مامانداردىڭ بەدەلىن ارتتىرۋعا، كادر دايارلاۋ جۇمىسىن دامىتۋعا، ءبىلىم بەرۋ مەن ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورى اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعانىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ادال ءارى بىلىكتى ەڭبەككەرلەردىڭ بەدەلىن ارتتىرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى - ءبىر جىلدىق باستاما ەمەس، ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيالىق ماڭىزى زور باستاما. بۇگىندە ەل ەكونوميكاسىندا جۇمىسپەن قامتىلعانداردىڭ 3,3 ميلليون ادامى جۇمىسشى ماماندىقتار بويىنشا ەڭبەك ەتۋدە. ولار ەكى مىڭعا جۋىق ءتۇرلى تەحنيكالىق كاسىپتەردى قامتىپ وتىر. كوللەدجدەردى، جوعارى وقۋ ورىندارىن، ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىنداعى كاسىپتەردى، بيزنەس قوعامداستىقتى، تسيفرلىق پلاتفورمالار مەن الەۋمەتتىك سالانى بىرىكتىرەتىن كاسىپتىك كادرلاردى دايارلايتىن تۇتاس ەكوجۇيە قالىپتاستى، - دەدى ا. بالايەۆا ەلوردادا كونگرەسس ورتالىقتا.
بيىل ماڭىزدى ءارى نەگىزگى باسىمدىقتاردىڭ ءبىرى رەتىندە جاستارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. جۇمىسشى مامان رەتىندە ەڭبەكپەن قامتىلعان جاستار سانى 1,2 ميلليونعا جەتكەن.
- جۇمىسشى كاسىپتەر ىشىندە كەڭ تانىمال ماماندىقتار بار. ماسەلەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن شىعاراتىن فەرمەرلەر 57 مىڭ، دانەكەرلەۋشى 25 مىڭنان استام، اۆتوكولىك قۇرالدارىن جوندەۋشىلەر مەن سلەسارلار - 16 مىڭ. بۇل ءبىر بولىگى عانا. ءتورت مىڭعا جۋىق كاسىپورىن بولاشاق ماماندارعا ارنالعان اشىق ەسىك كۇندەرىن وتكىزدى. وعان 113 مىڭنان استام وقۋشى مەن ستۋدەنت قاتىستى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
سونىمەن بىرگە، جوعارى كاسىبيلىگى، ەڭبەك جەتىستىكتەرى جانە ەل ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن «ەڭبەك جولى» رەسپۋبليكالىق كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارى ماراپاتتالدى.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى 553,7 مىڭ ازامات، ونىڭ ىشىندە 53,5 مىڭعا جۋىق جۇمىسسىز Skills Enbek كاسىپتىك وقىتۋ پلاتفورماسىندا ونلاين-كۋرستاردان وتكەنى تۋرالى سەرتيفيكات الدى.