جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى: 5 مىڭنان استام كوللەدج قىزمەتكەرى بىلىكتىلىگىن ارتتىردى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى جىلى 5000 عا جۋىق كوللەدج قىزمەتكەرى «Talap» كەاق ۇيىمداستىرعان زاماناۋي پەداگوگيكالىق قۇرالداردى ەنگىزۋ، ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىن سيفرلاندىرۋ جانە تاجىريبەگە باعىتتالعان وقىتۋدى كۇشەيتۋ باعىتىندا بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىنان ءوتتى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ونىڭ ىشىندە 4500 پەداگوگ پەن 580 كوللەدج ديرەكتورى قامتىلدى.
كۋرستار 11 باعىت بويىنشا جۇرگىزىلدى، ونىڭ ىشىندە IT، ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى، قۇرىلىس، اۋىل شارۋاشىلىعى، تىگىن جانە دانەكەرلەۋ ءوندىرىسى، اۆتوموبيل كولىگى مەن قوعامدىق تاماقتانۋ سالالارى بار.
- كوللەدج ديرەكتورلارى مەن ولاردىڭ ورىنباسارلارىنىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. وقىتۋ باعدارلامالارى باسقارۋشىلىق قۇزىرەتتەردى دامىتۋعا، بيزنەس-پروتسەستەردى ءتيىمدى باسقارۋعا جانە كوللەدجدەردىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسىنا باعىتتالدى، - دەپ اتاپ ءوتتى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى اسەت مۇحانبەتوۆ.
پەداگوگتەر ەلىمىزدىڭ جەتەكشى وندىرىستىك الاڭدارىندا ۇيىمداستىرىلعان تاعىلىمدامادا ءوز بىلىمدەرىن جەتىلدىرىپ، سالالىق وزىق تاجىريبەلەردى مەڭگەردى.