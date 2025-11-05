جۇمىس پەن جەكە ءومىر ۇيلەسىم تاپقان 10 ەل
استانا. قازاقپارات - جۇمىس پەن ءومىردىڭ تەپە-تەڭدىگى كوبىنەسە سالاۋاتتى ءومىر سالتىنان باستاپ پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتقا دەيىنگى بارلىق نارسەنىڭ كىلتى رەتىندە قاراستىرىلادى.
جۇمىس پەن ءومىردىڭ تەپە-تەڭدىگى كوبىنەسە سالاۋاتتى ءومىر سالتىنان باستاپ پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتقا دەيىنگى بارلىق نارسەنىڭ كىلتى رەتىندە قاراستىرىلادى. قاي ەلدەردە جۇمىس پەن ءومىر ەڭ جاقسى ۇيلەسكەنىن ءبىلۋ ءۇشىن Remote HR-tech كومپانياسىنىڭ 2023 -جىلعى جاھاندىق ءومىر مەن جۇمىس بالانسىنىڭ يندەكسىن وقىپ كورۋگە بولادى، دەپ جازادى bbc.com.
رەيتينگتى ازىرلەۋدە زاڭمەن بەلگىلەنگەن جىل سايىنعى دەمالىس، زاڭمەن بەلگىلەنگەن دەنساۋلىق بويىنشا جاردەماقىلاردىڭ ەڭ تومەنگى پايىزى جانە اقىلى دەكرەتتىك دەمالىس سوماسى سياقتى اسپەكتىلەردى ەسكەرەدى.
وسىلايشا، مىنا 10 ەل ۇزدىك دەپ تانىلعان:
1. جاڭا زەلانديا
2. يسپانيا
3. فرانسيا
4. اۆستراليا
5. دانيا
6. نورۆەگيا
7. نيدەرلاند
8. ۇلى بريتانيا
9. كانادا
10. برازيليا
سونداي-اق ە ى د ۇ-نىڭ جۇمىس پەن ءومىر اراسىنداعى تەپە-تەڭدىك دەرەكتەرى دە زەرتتەلگەن، وندا قىزمەتكەرلەردىڭ قانشا ساعات جۇمىس ىستەيتىنى جانە ونىڭ 22 مۇشە ەلىندە ادامداردىڭ بوس ۋاقىتى مەن جەكە كۇتىمىنە قانشا ۋاقىت بولەتىنى تالدانادى.