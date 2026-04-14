جەمىس-كوكونىس قالدىقسىز وڭدەلەدى: عالىمدار جاڭا تەحنولوگيا ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قازاق قايتا وڭدەۋ جانە تاعام ونەركاسىپتەرى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىن تەرەڭ وڭدەۋگە ارنالعان جاڭا تەحنولوگيانى ازىرلەدى، دەپ حابارلايدى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل تەحنولوگيا تابيعي تىكەلەي سىعىلعان شىرىندار، دجەمدەر مەن جوعارى فۋنكتسيونالدىق قاسيەتتەرى بار پيۋرە ونىمدەرىن وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
اتالعان ازىرلەمە قازاقستانداعى جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىن وڭدەۋ سالاسىنا ايتارلىقتاي تىڭ سەرپىن بەرەدى. ەلدە جىل سايىن 3,5 ملن توننا ءونىم وندىرىلگەنىمەن، ونىڭ تەك %5 ى عانا ونەركاسىپتىك وڭدەۋدەن وتەدى. ال ساقتاۋ كەزىندەگى شىعىندار %30 دان اسادى. ناتيجەسىندە كونسەرۆىلەنگەن ونىمدەر نارىعىنداعى يمپورتتىڭ ۇلەسى %80-85 عا دەيىن جەتىپ وتىر.
جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - وتاندىق فۋنكتسيونالدىق ونىمدەردى ازىرلەۋ جانە رەسۋرستى ۇنەمدەيتىن، قالدىقسىز تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى تابيعي شىرىندار اسسورتيمەنتىن كەڭەيتۋ.
ازىرلەمەنىڭ عىلىمي جاڭالىعى - قىزىلشا، ءسابىز جانە الما شىرىندارى نەگىزىندە پەكتين قوسىلعان وڭتايلى كۋپاجدالعان رەتسەپتۋرالاردى جاساۋ. تەحنولوگيا جەرگىلىكتى شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋگە باعىتتالىپ، ونىڭ بيولوگيالىق قۇندىلىعىن - انتيوكسيدانتتار، دارۋمەندەر مەن تاعامدىق تالشىقتاردى بارىنشا ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
- تەرمووڭدەۋ مەن گوموگەنيزاتسيا پروتسەستەرىن وڭتايلاندىرۋ تەحنولوگيالىق شىعىنداردى ازايتىپ، دايىن ءونىمنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى. الىنعان ونىمدەر پروفيلاكتيكالىق قاسيەتتەرگە يە جانە جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارى مەن زات الماسۋ بۇزىلىستارى بار ادامدارعا پايدالى بولۋى ىقتيمال. جوبا اياسىندا عىلىمي ناتيجەلەر حالىقارالىق باسىلىمداردا جاريالانىپ، ءونىم ءوندىرۋ تەحنولوگياسى مەن پەكتين الۋ ادىسىنە پاتەنت الىندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتالعان تەحنولوگيانى اگروونەركاسىپتىك كەشەن كاسىپورىندارىندا، اسىرەسە ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندە ەنگىزۋ يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ەداۋىر تومەندەتىپ، دۇرىس تاماقتانۋ ونىمدەرى نارىعىنداعى سۇرانىسقا يە جاڭا سەگمەنتتى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
