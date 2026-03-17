جەمىس شاراپتارىن وندىرۋگە باقىلاۋ كۇشەيتىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن سالىق كودەكسىن ەنگىزۋ جونىندەگى جوبالىق كەڭسەنىڭ 9-وتىرىسىندا ە ا ە و اياسىندا جاڭا سالىق نورمالارىن قولدانۋعا جانە زاڭناماعا ەنگىزىلەتىن الداعى وزگەرىستەرگە قاتىستى كەزەكتى ماسەلەلەر توپتاماسى قارالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ماڭىزدى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - ە ا ە و الاڭىندا الكوگول ونىمدەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى ە ا ە و-نىڭ جاڭا تەحنيكالىق رەگلامەنت جوباسىن تالقىلاۋعا قاتىستى، بۇل قۇجاتقا سايكەس جۇزىمنەن ەمەس، مىسالى الما نەمەسە المۇرتتان وندىرىلەتىن جەمىس شاراپتارى شاراپ ساناتىنا جاتقىزىلمايدى. رەگلامەنت قابىلدانعان جاعدايدا جەمىس شاراپتارى جوعارى اكسيز سالىناتىن ءونىم ساناتىنا اۋىسادى.
تەحنيكالىق رەگلامەنتتىڭ شارتتارىن ە ا ە و-عا قاتىسۋشى ەلدەردىڭ سالالىق ساراپشىلارى بىرنەشە جىلدان بەرى تالقىلاپ كەلەدى. جوبالىق كەڭسەنىڭ وتىرىسىندا قاتىسۋشىلار جاڭا تەحنيكالىق رەگلامەنت قابىلدانعان جاعدايدا وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋ مۇمكىندىگىن قاراستىردى. اكسيزدى شاراپ دەڭگەيىندە تەك ءجۇزىم ءونىمى ءۇشىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار الكوگولدى قوسپاي تابيعي اشىتۋ ارقىلى ەلدە وندىرىلەتىن باسقا دا جەمىستەردەن الىنعان شاراپتار ءۇشىن دە ورناتۋ تۋرالى الدىن الا شەشىم قابىلداندى.
بۇل رەتتە ىقتيمال سۇر سحەمالاردى بولدىرماۋ ءۇشىن باقىلاۋشى ورگاندار تاراپىنان جەمىس شاراپتارىن ءوندىرۋدى باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى. بۇل شەشىمدى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن سالىق كودەكسىنە وزگەرتۋلەر ەنگىزۋ قاجەت، ءبىراق ولار تەك قازاقستان تەحنيكالىق رەگلامەنتتى بەكىتكەننەن كەيىن قولدانىسقا ەنەدى. سوندىقتان بۇل ماسەلە جۇيەلىك تىزىمگە ەنگىزىلگەن جانە بولاشاق تۇزەتۋلەر پاكەتىندە ەسكەرىلەدى.
